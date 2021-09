Jean-Paul Belmondo tire sa révérence : Après une carrière incroyable, le monstre sacré du cinéma français s’éteint… Toutes les célébrités françaises rendent hommage au célèbre acteur !

Tombée comme un couperet, la France inconsolable à l’annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo …

C’est à 88 ans que la légende du cinéma français s’en est allée. Cela s’est passé ce lundi 6 septembre 2021 à Paris, et depuis, ils sont nombreux les stars et personnalités qui se manifestent. Jean-Paul Belmondo laisse un grand vide dans le cœur des français.

Un célèbre acteur à la carrière incroyable !

Ce lundi 6 septembre 2021, l’agence France presse a révélé le décès de Jean-Paul Belmondo. Le cinéma français vient en effet de perdre une grande étoile, de ceux qui ont marqué des générations de cinéphiles. Surnommé affectueusement Bébel, c’est en 1933 à Neuilly-sur-Seine, qu’il vient au monde. En 58 ans de carrière, Jean-Paul Belmondo a connu plusieurs périodes phares de l’histoire du cinéma. Il a énormément contribué au cinéma français, par son talent d’acteur. Avec une filmographie plus que impressionnante, Bébel est un acteur accompli.

Très vite, il est devenu l’un des visages emblématiques de la Nouvelle Vague. On se rappelle de lui comme d’un acteur qui réalise toujours lui-même ses cascades. Jean-Paul Belmondo a été plusieurs fois récompensé, et son décès laisse un vide immense dans le 7e art français.

Déferlantes d’hommages des personnalités sur les réseaux sociaux

Depuis l’annonce de son décès, les réseaux sociaux ont été inondés de messages d’hommages à l’endroit de Bébel. Parmi la multitude, les stars et personnalités françaises se démarquent. Un talent incroyable, un sourire éternel, et une personnalité qui force le respect, c’est l’image que beaucoup de personnes garderont de lui.

Parmi les nombreux hommages, il y a eu celui d’Anthony Delon. Il s’agit du fils d’Alain Delon, l’éternel rival et ami de Jean-Paul Belmondo. Pour Anthony Delon, bouleversé, Bébél était « le magnifique. Un homme de grande valeur ».

A l’antenne de RTL, Michel Boujenah, inconsolable, a signalé qu’ »Une extraordinaire légende s’en va ». Richard Berry qui ne connaissait pas particulièrement l’homme, a quand même tenu à lui rendre hommage : « pas particulièrement ami. Mais comme vous le disiez, c’était l’ami de tout le monde, c’était le copain qu’on aurait voulu avoir. Surtout, c’était un immense acteur, avec une grande générosité ». Cela doit aussi être le cas d’un grand nombre de français. En effet, les films de Jean-Paul Belmondo ont bercé plusieurs générations de français.

En plus des célébrités, il y avait également des politiques qui se sont joints à l’hommage. Ce fût le cas de Nicolas Dupont-Aignan, de Roselyne Bachelot, ou encore de Xavier Bertrand. Les amis du célèbre acteur ont réagi aussi. Cyril Hanouna, en plus de réagir sur twitter, lui a rendu hommage dans TPMP. L’animateur n’a pu s’empêcher de verser quelques larmes. Michel Drucker, Nabilla, Pierre-Jean Chalençon, Nikos Aliagas, Jean-Luc Reichmann, etc., ils sont nombreux à réagir quant au décès de Bébél.

Même à l’international, la star du cinéma, le célèbre acteur Antonio Banderas a rendu hommage à l’icône de l’écran. Une chose est certaine, Jean-Paul Belmondo est bien ancré dans les mémoires et dans l’histoire de la France.