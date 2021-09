Jean-Michel Maire : L’ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste dévoile son futur projet, ainsi que son salaire !

Cela fera bizarre à plus d’un fan de TPMP, de se dire que Jean-Michel Maire ne fera plus partie de la bande. Pourtant le principal intéressé a confirmé cela dans l’émission L’instant De Luxe. D’ailleurs, tout va très bien pour lui, puisqu’il a fait part de ses nouveaux projets.

TPMP se renouvelle, Jean-Michel Maire quitte le navire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MILLA JASMINE (@millajasminebae)

Ami de longue date de Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire fait partie des tous 1ers chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Il était là depuis le début de l’émission, à l’instar de Jean-Luc Lemoine, ou encore d’Enora Malagré. A l’époque, TPMP était sur France 4. Cependant, comme on l’observe de plus en plus, les anciens de TPMP semblent changer de voie au fil de temps.

Jean-Michel Maire est un ancien reporter de guerre, qui a trouvé une place dans l’équipe de TPMP. Les déboires amoureux du journaliste ont beaucoup amusé les téléspectateurs, au point de lui apporter une certaine réputation dont il joue beaucoup à l’antenne. Après tant d’années, il fait maintenant partie du cercle rapproché de Cyril Hanouna, et il a généré des scènes drôles et cultes dans l’émission.

Depuis quelques mois, il est absent du plateau, et on apprend que ce sera définitif. En effet, au cours d’un récent entretien dans L’instant De Luxe, Jean-Michel Maire s’est confié sur les raisons de son absence de l’émission. Notons que c’est ce mercredi 22 septembre 2021 que l’ancien chroniqueur s’est confié. D’après ce dernier, qui semble ne plus trouver sa place autour de la table, il affirme : « … il faut de la chair fraîche. Ce n’est pas une volonté de ma part… Mais je ne râle pas… ». L’ami de Cyril Hanouna poursuit en disant que l’émission parle beaucoup plus de politique et de société. Du coup, cela ne cadre pas avec l’image qu’il projette, qui fait que les sujets plus sérieux semblent ne pas être en accord avec lui.

Nouveau projet pour Jean-Michel Maire

Miss Esthétique France : @jmmaireofficiel sera accompagné de la sublime @iammillajasmine pour vous présenter ce concours pas comme les autreshttps://t.co/bQz3Ptibqk — StarMag (@StarMagCom) September 20, 2021

Pour ceux qui pensent que Jean-Michel Maire pourrait revenir dans TPMP, le journaliste a révélé qu’il n’avait plus de contrat avec l’émission. Cela ne l’empêche pas de continuer à entretenir une relation particulière avec Cyril Hanouna. Ainsi, il explique aussi que l’animateur phare de C8 a changé sa vie grâce à l’aventure extraordinaire qu’a été Touche pas à mon poste pour lui. Pour Jean-Michel Maire : « Ma vie a commencé en 2010, je ne me souviens plus de ma vie d’avant ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐉𝐀𝐒𝐌𝐈𝐍𝐄 (@millajasminenews)

Cependant, la vie ne s’arrête pas à Touche pas à mon poste, et le journaliste a très bien su rebondir. L’ancien chroniqueur est sur le point de lancer un nouveau concours de beauté. Celui-ci sera intitulé « Miss Esthétique », et s’inspire de Miss France. Pour Jean-Michel Maire, le concours miss France est désuet. Miss esthétique se veut un concours qui prendra en compte toutes les femmes majeures se trouvant en France.

Pour son projet, Jean-Michel Maire a révélé que son salaire allait s’élever à 5 000 euros. Un beau projet bien payé donc pour l’ancien chroniqueur.