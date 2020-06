Jean-Marie Bigard : il tacle gentiment Muriel Robin en racontant une blague

Dans le fabuleux monde des célébrités, on aimerait se dire que l’entente règne en maître. Mais parfois, les inimitiés existent et certains n’hésitent pas à les rendre publiques, clashant avec plus ou moins de véhémence des collègues ou des personnalités.

Récemment, Cyril Hanouna racontait par exemple le différent qui l’oppose avec l’artiste Benjamin Biolay. Ce dernier avait traité le présentateur de Touche pas à mon poste de bobo, ce qui n’avait pas plu au principal concerné. Il a expliqué ne pas connaître le chanteur, mais espère le croiser un jour, pour voir sa réaction.

Jean-Marie Bigard et Muriel Robin : une amitié fantasmée ?

Jean-Marie Bigard fait parti des humoristes français incontournables, toujours présents après des décennies de succès et de notoriété. Mais, comme tout le monde, il n’est pas à l’abri d’une sortie de route et d’un bad buzz, et c’est sur C8 que cela s’est passé, en mars 2019.

De la même manière que Tex, dont la blague sur les violences conjugales sur la même chaîne l’a conduit à se faire virer des Z’amours, Jean-Marie Bigard a indigné une bonne partie de son audience dans Touche pas à mon poste.

Devant Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, Jean-Marie Bigard raconte une blague sur un viol qui n’est absolument pas passée, et qui a notamment choqué Muriel Robin.

Jean-Marie Bigard seul contre tous

L’humoriste n’a pas hésité à faire savoir qu’elle trouvait cette blague honteuse, ce à quoi son collègue a répondu ainsi : « Muriel Robin, tout à coup, elle demande que je sois puni pour une blague que je raconte depuis 30 ans ».

Il se sentait trahis par une personnalité qu’il considère comme son ami, comme il l’a annoncé dans les médias. Mais Muriel Robin a décidé de mettre les choses au clair. D’abord, elle espère que cette blague de mauvais goût – qui pourrait selon elle banaliser le viol – ne portera pas préjudice aux femmes, et rappelle à l’humoriste qu’il a lui-même une fille.

Enfin, elle précise qu’elle n’entretient aucun lien d’amitié particulier avec Jean-Marie Bigard. Elle annonce même que le dernier dîner qu’ils ont partagé ensemble datait de 1989 ! « Le mot ami, je le trouve un peu déplacé » avait-elle conclut.

Muriel Robin traitée de collabo par Jean-Marie Bigard

Cette sortie médiatique n’a aucunement plu au mari de Lola Marois alors en pleine polémique. Visiblement blessé par les propos de celle qu’il semblait considérer comme une amie, il a finalement dit d’elle qu’elle était « pitoyable » avant de rajouter : « Dans cette ère nauséabonde de dénonciation, elle fait figure de collabo. C’est comme si elle était copine avec un SS et qu’elle lui affirmait : ‘Non, je ne l’ai jamais connu‘ ».

Cette polémique datant de mars 2019, les choses se sont peu à peu tassées avec le temps. Si Jean-Marie Bigard a fait la une récemment, c’est pour des raisons politiques, lui qui a confié avoir eu le Président Emmanuel Macron au téléphone.

Par la suite, il n’a pas caché ses envies de se lancer en politique, sans toutefois être rattaché à un quelconque parti préexistant. Il est finalement revenu sur sa décision, expliquant qu’il ne se sentait pas de se lancer dans un tel projet.

La dernière petite pique de Jean-Marie Bigard

Le 16 juin dernier, Jean-Marie Bigard a partagé une nouvelle blague potache dont il a le secret sur Twitter. Une blague à base de viagra et de relation sexuelle, thèmes récurrents chez l’humoriste.

Mais avant de raconter sa blague, il fait une petite référence à Muriel Robin, expliquant qu’il a raconté cette même plaisanterie lors d’un dîner durant lequel elle était présente (en 1989, donc ?). Et que bien qu’elle « tirait une gueule » pas possible pendant qu’il l’a raconté, elle a finalement rigolé à la fin.

La pique est gentillette, l’humoriste ayant par le passé été bien plus virulent au sujet de la compagne d’Anne Le Nen. Mais cela ne risque pas pour autant de lui faire plaisir, puisque le différent entre les deux personnalités semblent toujours bien présent dans la tête de Jean-Marie.

tiens une petite blague pour l'apéro pic.twitter.com/7j9zK8llEj — BIGARD streaming le 20 juin (@JM_Bigard) June 16, 2020

On vous laisse découvrir la blague de l’humoriste et ainsi juger par vous-mêmes si celle-ci mérite des éloges. Vous noterez au passage l’élégance de son tee-shirt, « allez tous vous faire enc*ler« . Cela aurait pu être un beau slogan de campagne présidentielle, non ?