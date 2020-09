Jean-Marie Bigard : des larmes lorsqu’il évoque ce passé douloureux

Jean-Marie Bigard a évoqué son enfance aux côtés de ses parents sans, toutefois, partager quelques détails. Toutefois, il a évoqué la perte de sa mère alors qu’il avait qu’une vingtaine d’années, elle a souffert d’un cancer du pancréas et elle a succombé à celui-ci en quelques mois seulement. En effet, cette maladie est l’une des plus graves, la santé peut se dégrader très rapidement. En ce qui concerne son père, il précise qu’il s’est fait assassiner un an pratiquement après ce premier drame. Jean-Marie Bigard raconte alors ce moment bouleversant.

Son père serait fière de lui

Jean-Marie Bigard est touchant lorsqu’il parle à Sept à Huit alors qu’il a validé son envie de participer aux élections présidentielles. Celui qui a pu parler à plusieurs reprises avec Emmanuel Macron révèle que ses parents n’ont pas eu le temps de le découvrir avec sa notoriété, ils ont quitté ce monde bien avant. Jean-Marie Bigard révèle que sa mère portait des robes et il aurait aimé la couvrir grâce à l’argent qu’il pouvait gagner.

Imaginez Jean-Marie Bigard VS Macron. 😁 Le truc de fou. — charlotte Ibargaraiii (@Cibargarai) September 6, 2020

La perte de sa mère n’a pas été le seul moment très difficile à supporter pour l’humoriste .

. Il aurait aimé que son père puisse le voir sur scène et c’est en enchaînant ces drames que les larmes envahissent ses yeux.

Jean-Marie Bigard précise que son père aurait été comme lui à cet instant, il aurait pleuré en le découvrant en plein succès.

Dans ce magazine présenté par Harry Roselmack, Jean-Marie Bigard dévoile une facette touchante de sa personnalité que tout le monde n’est pas en mesure de connaître. Il est souvent taclé pour ses blagues parfois assez violentes. Il précise d’ailleurs au cours de cet entretien qu’il a tendance à appuyer là où ça fait mal. Jean-Marie Bigard a donc un regret que son père n’ait pas pu le découvrir en pleine gloire. Il révèle également qu’il a pu être multimillionnaires et il n’a jamais pu leur acheter des cadeaux. D’autres confessions ont été présentes via ce magazine puisqu’il a aussi évoqué sa participation au mouvement des gilets jaunes.

Jean-Marie Bigard candidat à la présidentielle de 2022 : "Ce n'est pas une blague !" https://t.co/8lTnqppr4I pic.twitter.com/pA8B8ayymU — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) September 6, 2020

Jean-Marie Bigard, futur président ?

L’humoriste est en train de réunir tous les votes qu’il faut pour que la présentation soit validée. En effet, pour être certain de se présenter aux présidentielles, il est impératif que 500 signatures soient proposées. Jean-Marie Bigard n’a toutefois pas encore tous les soutiens nécessaires, mais il n’a pas pu donner un chiffre. Ce dernier n’était pas en sa possession. Nous avons donc pu apprendre que sa candidature aux élections présidentielles n’est pas une blague, il souhaite réellement tenter sa chance notamment pour perturber un peu plus les concurrents. Il faudra donc attendre les prochaines semaines pour savoir si Jean-Marie Bigard a une chance face à Emmanuel Macron s’il se représente ou Marine Le Pen par exemple.

Dans tous les cas, Jean-Marie Bigard a offert un beau moment lors de son passage à Sept à Huit, cela permet aussi aux Français de le découvrir sous un autre angle, ce qui est assez plaisant. Vous aviez aussi pu le découvrir lors de son passage sur C8 puisqu’il était l’un des participants à la Grosse Rigolade avec notamment Cyril Hanouna et Booder. Bien sûr, il a pu partager devant tout le monde ses blagues les plus ancestrales qui ont marqué les esprits. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux pour connaître son actualité.