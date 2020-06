Jean-Luc Reichmann : une polémique anti-Eric éclate sur son compte Instagram !

Jean-Luc Reichmann est un animateur très apprécié par les français. Il anime avec brio l’émission des 12 coups de midi diffusée sur TF1. Il est également acteur principal de la série Léo Matteï, Brigade des mineurs. L’animateur et acteur y incarne le commandant de police Léo Matteï qui dirige une unité d’intervention rapide au sein de la brigade des Mineurs de Paris.

Jean-Luc Reichmann : très actif sur Instagram

Jean-Luc Reichmann est donc très célèbre en France et cela se voit sur son compte Instagram. Il a presque atteint 500 000 abonnés qui le suivent assidûment. Il partage un peu de tout : les coulisses des 12 coups de midi, des scènes de l’émission, des choses qu’il aime et un peu de sa vie.

L’animateur partage d’ailleurs souvent des petites vidéos où il met en scène ses animaux. En plus de son chien, il a de nombreux animaux de ferme : poules, oies, canards… il n’a pas le temps de s’ennuyer ! Il a d’ailleurs décidé de nommer tout ce petit peuple la « JLR Family ». Très ressemblant à la JLC Family, l’émission de la candidate de télé-réalité Jazz. L’a-t-il fait exprès ? Nous ne savons pas mais sa petite ménagerie a l’air de bien se porter !

Jean-Luc Reichmann : une publication Instagram provoque une polémique au sujet d’Eric

Jean-Luc Reichmann a aujourd’hui publié avec fierté une bonne nouvelle : Les 12 coups de midi ont battu un record d’audience hier depuis janvier. Il est donc absolument ravi. Si tout le monde l’applaudit, il y a cependant quelques internautes qui ne peuvent pas s’empêcher de cracher sur Eric à chaque occasion. Eric est le maître de midi actuel, il enchaîne les victoires et a désormais une cagnotte s’élevant à 900 000€.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne remporte pas tout les suffrages… Le Breton de 46 ans est jugé bien trop arrogant et antipathique pour l’émission. Les téléspectateurs ne le trouvent pas drôle et l’accusent d’être privilégiés. En effet, selon certaines théories TF1 ferait exprès de faire gagner Eric pour qu’il dépasse le score du tristement célèbre Christian Quesada.

De plus, ils pensent que le candidat a bénéficié de plus de temps pour réviser les questions pendant le confinement. De plus, il a obtenu une dérogation pour rejoindre Paris lors du déconfinement alors que la limite des 100km était en vigueur. Son caractère particulier additionné à tout ça sont des choses qui font que les français ne l’aiment pas vraiment.

Le Breton s’était défendu en expliquant qu’il était naturellement comme ça, qu’il était réservé et qu’il n’allait pas devenir expansif pour la télévision. Malgré tout, il est toujours pris pour cible et cela ne changera surement pas avant sa défaite…

Eric des 12 coups de midi, critiqué sous la dernière publication de Jean-Luc Reichmann

Les internautes ont montré leur aversion pour Eric sous la dernière publication de Jean-Luc Reichmann, comme nous vous le disions un peu plus haut. Une fan de Jean-Luc Reichmann a posté un commentaire sur le fait qu’Eric allait surement être éliminé. Elle a été très gentille avec le candidat en disant qu’il était super et qu’elle le regrettera.

« J’ai vu sur le net que notre super maître de midi Éric allait être éliminé le 19juin ….c’est dommage ! On le regrettera comme Paul ! Des supers candidats !! » a-t-elle ainsi écrit sous le post de son animateur préféré.

Selon plusieurs théories, Eric serait éliminé à partir du 19 juin par un certaines Reynald. C’est le youtubeur « chasseur d’étoiles » qui a révélé cette information qu’on ne pourra pas vérifier avant la semaine prochaine.

Jean-Luc Reichmann ne réagit pas au débat ouvert sous sa publication Instagram

Après le commentaire de cette dame, plusieurs internautes se sont indignés en disant qu’ils ne regretteraient pas du tout Eric. Une internaute affirme même que s’il gagne, ce n’est pas parce qu’il est le meilleur. Selon elle, il serait avantagé avec l’assurance de l’habitude et il aurait de la chance dans les questions. Elle regrette que des candidats tout aussi intelligents, voire plus, soient écartés à cause d’un manque d’assurance et de chance.

Une autre abonnée Instagram explique qu’elle le trouve bien « trop fier de sa personne » comparé aux autres maîtres de midi qu’elle trouvait plus drôles et plus humbles. Paul est souvent cité comme un ancien candidat très sympathique et intelligent. En tous cas, Jean-Luc Reichmann n’a pas souhaité réagir et laisse parler les gens, comme à son habitude.

L’animateur ne répond jamais réellement aux questions indiscrètes et aux débats houleux. Il ne préfère par s’en mêler et il continue de partager des choses plus positives.