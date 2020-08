Jean-Luc Reichmann sur le point de claquer la porte à TF1 ? Il met les choses au clair !

Jean-Luc Reichmann est présent sur TF1 depuis un peu plus de 20 ans et l’animateur est devenu incontournable au fil des années. En effet, il s’est imposé sur la chaîne avec le jeu télé Attention à la Marche ! et il s’occupe désormais des 12 coups de midi où il connaît des records d’audience.

Les téléspectateurs sont nombreux à le suivre chaque midi et il apporte de la bonne humeur sur la première chaîne française. En plus, il se montre bienveillant avec les candidats des 12 coups de midi et cela plaît beaucoup au public.

Jean-Luc Reichmann sur le départ ?

Pourtant, depuis quelques mois, Jean-Luc Reichmann est victime de nombreuses rumeurs et cela inquiète beaucoup ses fans. En effet, sur les réseaux sociaux, de nombreux posts annoncent que l’animateur serait sur le point de claquer la porte de TF1. Ainsi, il pourrait arrêter Les 12 Coups de Midi et ne plus jouer dans certains téléfilms pour la chaîne.

Ces rumeurs affolent la toile car Jean-Luc Reichmann fait partie des meubles de TF1 et ces fidèles adorent le retrouver à l’heure du déjeuner. Les internautes n’imaginent personne pour prendre la relève des 12 Coups du Midi et ils ne souhaitent surtout pas son départ.

Il met fin aux rumeurs !

Ainsi, face aux nombreuses rumeurs, Jean-Luc Reichmann a tenu à mettre les choses au clair. Depuis chez lui, l’animateur a pris son téléphone afin de faire une petite vidéo et la publier sur les réseaux sociaux. Ce dernier assure qu’il ne va pas quitter TF1 et il n’a pas non plus l’intention d’arrêter le jeu télé. « Alors, il y aurait quelques rumeurs que je quitte TF1, mais ça va pas non ? Ça s’appelle des rumeurs ! Qu’est-ce que tu en penses toi ? » a t-il adressé à l’une de ses chèvres.

Jean-Luc Reichmann a répété plusieurs fois qu’il restait sur TF1 et il s’est même moqué de toutes ces rumeurs. Enfin, sur sa publication, il a remercié ses fans pour leur présence chaque jour et il se montre très reconnaissant. « Et surtout, surtout encore merci de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages« . Les fans peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles, l’animateur ne va pas abanner TF1 et encore moins Les 12 coups de Midi.

⚠️ Attention ⚠️ Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez‼️…

Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages💕

Belle fin d’été à Tousss ☀️

Je vous ❤️ 😜 pic.twitter.com/1Ti0H7KNhP — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 13, 2020

Jean-Luc Reichmann et ses apparitions sur TF1

Pour le moment, Jean-Luc Reichmann est en vacances et il profite de son été à la campagne. Néanmoins, le public peut toujours le retrouver chaque jour dans Les 12 coups de Midi car les épisodes ont été enregistrés en avance.

Au fil des années, Jean-Luc Reichmann a monté de nombreux projets avec TF1. En plus de le voir tous les midis en tant qu’animateur, ce dernier a joué dans plusieurs téléfilms. Il se révèle être un très bon comédien et il l’a prouvé de nombreuses fois sur la chaîne. D’ailleurs, ses fans peuvent le retrouver dans :