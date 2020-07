Jean-Luc Reichmann annonce le combat des maîtres, voici la liste des invités et la date !

L’émission Les 12 Coups de midi connaît un succès sans précédent depuis quelques années et le présentateur est à la tête depuis près de 10 ans. Il a donc voulu fêté cela en compagnie de la production puisqu’ils vous proposent le combat des maîtres. Le rendez-vous est donc fixé au 4 Juillet prochain et vous serez devant votre écran à 21h05. Il s’agit donc d’un prime et non d’une émission classique comme vous pouvez le découvrir à midi même lors des différents évènements comme Noël.

Voici le programme pour le combat des maîtres

C’est bien sûr TF1 qui sera à l’origine de ce format que vous pourrez donc retrouver en Prime et c’est forcément Jean-Luc Reichmann qui sera aux commandes. Impossible d’envisager les 12 Coups de midi sans que cet animateur professionnel soit au rendez-vous. Il est très appréciable et surtout très prisé par les Français. Ces derniers ont été largement présents même pour le retour du programme après le confinement. Désormais, il peut souffler ses 10 bougies, car cela fait une décennie qu’il anime avec brio ce programme.

C’est donc une soirée exceptionnelle qui se prépare pour ce jeu décrit comme mythique .

. Vous pourrez alors retrouver les maîtres de midi et il y a une grande chance pour que Paul et Éric répondent eux aussi présents.

Deux invités seront également de la partie à savoir Anne Roumanoff et Claudio Capeo.

Vous avez notamment pu découvrir l’humoriste dans l’émission A prendre ou à laisser cette semaine, elle était donc une invitée mystère pour le nouveau jeu de C8 qui est proposé tous les soirs après C que du kif. L’affiche a déjà été proposée sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann et vous pouvez noter le rendez-vous sur votre agenda.

Un grand affrontement dans le combat des maîtres

Comme son nom l’indique, ce sont forcément les meilleurs joueurs qui pourront s’affronter. Il y a quelques jours, Éric obtenait le titre du meilleur de tous les temps puisqu’il a dépassé à la fois Paul et Christian Quesada en devenant le numéro un. Selon quelques rumeurs, il pourrait être évincé très prochainement, mais ce sont des spéculations qu’il faut prendre avec des pincettes. En effet, les émissions sont enregistrées, Jean-Luc Reichmann avait d’ailleurs précisé que le rythme imposé après le confinement avait été complexe à gérer puisqu’il fallait impérativement injecter de l’énergie.

Il s’agit d’un véritable programme phare que la chaîne ne peut clairement pas mettre de côté puisque Jean-Luc Reichmann peut ainsi combler les attentes de tous les téléspectateurs. N’oublions pas que le rendez-vous est proposé tous les jours du lundi au dimanche et tout au long de l’année, mais il ne s’essouffle pas. Les fans sont toujours au rendez-vous et c’était notamment le cas pendant le confinement.