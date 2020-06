Jean-Luc Reichmann a bout de souffle ? L’émission demande tellement d’énergie

Pour le 11 Mai, le présentateur des 12 Coups de midi a enchaîné les heures de tournage jusqu’à minuit. Difficile alors de tenir la cadence et de toujours garder la même fougue. Il faut savoir que TF1 peut enregistrer plusieurs épisodes au cours de la journée, ils sont ensuite montés, préparés pour les prochains jours. La diffusion de l’émission n’est pas en direct et cela permet aussi d’avoir un stock assez intéressant. Cela avait notamment permis à la chaîne principale de proposer le programme malgré l’arrêt du tournage.

Jean-Luc Reichmann doit fournir de nombreux efforts

C’est dans les colonnes de Télé 7 jours que le présentateur des 12 Coups de midi a partagé son quotidien sans forcément rentrer dans les détails. Il mentionne alors cet inconfort qui est au rendez-vous pour le tournage de tous les épisodes. De plus, il est nécessaire de respecter toutes les règles de A à Z, car dans le cas contraire, il serait impossible d’enregistrer les épisodes. Jean-Luc Reichmann doit peut-être se confronter à une forte pression qui s’ajoute alors à l’énergie nécessaire.

Dans cette interview, il souhaite préciser qu’il faut injecter beaucoup d’énergie pour l’ensemble des tournages .

. De plus, il peut se retrouver sur le plateau de tournage dès 9 heures et jusqu’à la fin de la journée.

Le rythme du 11 Mai a donc été conséquent avec un début de tournage à 9 heures et jusqu’à minuit.

Impossible d’envisager la grasse matinée puisque Jean-Luc Reichmann était attendu sur le tournage à 10 heures le lendemain.

Vous pouvez donc vous imaginer que la fatigue est forcément au rendez-vous et si vous regardez les épisodes des 12 Coups de midi, Jean-Luc Reichmann a su garder la même fougue et un dynamisme incroyable pour combler les attentes des fans qui sont de plus en plus nombreux à regarder TF1.

Les 12 Coups de midi, le programme incontournable

TF1 ne peut pas se passer de cette émission qui est programmée du lundi au dimanche et tout au long de l’année. Vous avez donc la version classique à midi, il y a parfois des émissions spéciales pour les fêtes et notamment Noël ou encore des Prime. De ce fait, Jean-Luc Reichmann est sollicité pour les enregistrements, mais le retour est forcément positif. En effet, cet investissement porte ses fruits puisque les émissions tout au long de la semaine enregistrent des records avec près de 6 millions de personnes qui peuvent suivre les aventures des candidats. Ces derniers sont également très prisés puisqu’ils peuvent être à l’écran pendant de longues semaines en fonction de leurs prouesses dans ce jeu.

Dès le retour des 12 Coups de midi sur TF1, les fidèles étaient présents et finalement la chaîne n’a pas ressenti une baisse de régime. C’est pour cette raison qu’il faut maintenir le cap au vu de l’enjeu, mais la fatigue reste importante au vu de la situation actuelle.