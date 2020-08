Jean-Edouard Lipa (Loft Story): bientôt amputé de la jambe à cause d’un double anévrisme ?

Cela fait bien longtemps que le public n’a pas entendu parler de Jean-Edouard Lipa. Le jeune papa s’était fait connaître dans la première saison de Loft Story, en 2001. Puis, ce dernier avait batifolé dans le jaccuzzi avec Loana et avait choqué les téléspectateurs.

Depuis, Jean-Edouard Lipa a beaucoup changé et se fait plus discret. L’ancien candidat de Loft Story est devenu DJ ainsi que consultant artistique pour des hôtels cinq étoiles. Il est donc bien loin de l’univers de la télé-réalité et ne semble pas le regretter.

Pourtant, depuis quelques jours, Jean-Edouard Lipa fait à nouveau parler de lui et inquiète tous ses fans. Sur Instagram, l’homme de 39 ans a posté une photo et a annoncé une très mauvaise nouvelle. Il a de graves soucis de santé et se confie à ses fans en dévoilant une radio de ses jambes.

Jean -Edouard Lipa, très malade

Jean-Edouard va devoir subir une lourde opération dans les jours à venir et a très peur de se faire amputer. En effet, sur la photo, tout le monde peut remarquer que sa jambe droite a un souci. Celle-ci semble avoir un amas près du genou. Au contraire, la jambe gauche est normale et ne comporte pas ce petites taches blanches.

Mais alors, qu’arrive t-il à l’ancienne star de Loft Story ? Jean-Edouard a vécu un drame il y a quelques semaines et confie avoir eu un double anévrisme. Cela lui a provoqué de graves soucis de santé au point de peut-être devoir se faire amputer de la jambe.

« Il y a un mois on m’a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de l’artère poplitée de la jambe gauche ayant déjà entraîné l’obstruction de deux des trois artères inférieures » confie t-il à ses fans sur Instagram.

Une lourde opération en vue

Jean-Edouard Lipa explique qu’il pourrait avoir des complications à cause de son anévrisme. Il évoque notamment une possible embolie pulmonaire ou même une « amputation de la jambe ».

Afin de peut-être échapper à l’amputation, l’ancien ami de Loana va devoir se faire opérer dans les jours à venir. Il ne cache pas ses craintes et espère bien que l’intervention fonctionnera. « Le 25 septembre je serai donc au bloc pendant 4 à 6h pour tenter de réparer cette jambe qui me fait tant défaut » a t-il expliqué sur le réseau social.

Le DJ peut quand même compter sur le soutien de sa communauté. Ses fans sont nombreux à lui envoyer des messages d’amour et espèrent que tout se passera bien. « Courage à toi » peut-on lire dans les commentaires.

Des vacances en famille

L’annonce de Jean-Edouard Lipa a choqué tout le monde et sa communauté ne s’attendait pas à un tel drame. Et pour cause, quelques jours auparavant, la star de Loft Story partageait de nombreuses photos de ses vacances en famille dans le Sud de la France.

Il postait notamment des clichés avec sa petite fille en train de faire du bateau. Puis, on pouvait aussi le voir en train de se prélasser au soleil à la plage avec sa compagne. Il semblait très loin des problèmes et personne ne pouvait se douter qu’il était malade…