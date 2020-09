Jean Castex atteint par le coronavirus ? Il doit subir un test au plus vite !

En France, la contamination ne cesse de prendre de l’ampleur avec des milliers de nouveaux cas toutes les 24 heures. Si certains sont asymptomatiques, d’autres ont des symptômes plus ou moins graves et doivent être hospitalisés au plus vite. Dans tous les cas, le Covid-19 n’épargne personne et le Premier ministre pourrait lui aussi être malade. Toutefois, son entourage a tenté de rassurer tout le monde selon BFMTV puisque tous les gestes barrières auraient été respectés à la lettre.

Le directeur du Tour de France a été diagnostiqué positif !

Vous savez sans doute que Jean Castex a partagé la même voiture avec le directeur du Tour de France. Cette proximité peut être problématique sauf si tous les gestes barrières ont été respectés avec la plus grande rigueur. Toutefois, nous apprenons que le directeur à savoir Christian Prudhomme a été déclaré positif et il est donc atteint par le coronavirus comme d’autres avant lui. Ce fut le cas, dernièrement, de Kylian Mbappé qui ne pourra pas jouer ce soir face à la Croatie ni contre Lens et l’OM avec le PSG.

Cas contact d’une personne testée positive à la COVID-19, je suivrai le protocole élaboré par le Gouvernement et les autorités de Santé.

Il s’applique à toutes et tous.

J’exercerai la plénitude de mes fonctions en respectant scrupuleusement les recommandations sanitaires. — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 8, 2020

Samedi dernier lors de la course, Jean Castex était donc aux côtés de ce directeur .

. Le Premier ministre est donc considéré comme une personne contact et il doit subir au plus vite un test.

Certes, les deux hommes portaient un masque selon les informations partagées par Matignon au journal.

Généralement, les gestes barrières ainsi que le masque permettent de se protéger contre le virus.

Jean Castex a toutefois l’intention de se faire tester même si toutes les précautions ont été prises. Généralement, le risque zéro n’existe pas. Le Premier ministre a pris la parole alors qu’il était en déplacement dans les Landes. Il souhaite appliquer finalement les règles qui sont imposées à tous les Français. Ces derniers doivent réaliser un test lorsqu’il y a une suspicion de coronavirus ou un cas contact dans l’entourage. Il a donné quelques précisions, car pour se rendre au Tour de France, il avait aussi réalisé un test pour savoir s’il n’était pas porteur de la maladie. Il affirme avoir porté un masque tout au long de sa présence.

Jean Castex est toutefois très en forme

Pour lui, le dépistage comme un citoyen lambda est tout à fait normal. Jean Castex a tout de même précisé qu’il se sentait en forme, il ne ressent donc pas les symptômes du Covid-19. Par contre, il y a une précision à partager, car vous savez sans doute que les personnes asymptomatiques ne sont pas concernées par les symptômes. Ces derniers sont absents, mais la maladie est présente, il est alors possible de la propager sans aucune difficulté, d’où l’intérêt d’être à l’isolement dans tous les cas de figure.

Jean Castex: "Je vais immédiatement subir un test" pic.twitter.com/WXQ6LTOC0k — BFMTV (@BFMTV) September 8, 2020

Jean Castex subit donc un test et il continue d’exercer sa fonction en respectant avec la même rigueur tous les gestes barrières. Nous en saurons sans doute un peu plus dans quelques heures lorsque les résultats auront été partagés si toutefois ils sont partagés dans la presse. Emmanuel Macron de son côté se trouvait à Clermont-Ferrand et il a révélé que le Premier ministre devait se soumettre aux mêmes obligations que celles partagées aux Français. De ce fait, le gouvernement doit appliquer les propres règles qu’il peut établir. De ce fait, Jean Castex doit à son tour nommé tous les cas contacts pour qu’ils puissent subir également un test en vue de détecter ou non le Covid-19.