Jazz et Cayden critiqués physiquement, la maman pousse un gros coup de gueule !

Depuis son mariage avec Laurent, Jazz est la cible de nombreuses critiques, diverses et variées. Elle est accusée par les internautes de faire des placements de produits dangereux ou peu fiables, de ne pas se montrer avenante et sympathique avec ses fans ou de trop montrer sa richesse, elle qui gagne très bien sa vie avec son époux.

Ses choix éducatifs sont également très commentés. On se rappelle du cadeau qu’ils ont offert à Cayden pour son premier anniversaire : une montre Rolex. Un choix massivement critiqué par les internautes qui ne comprennent pas l’intérêt d’offrir un tel cadeau à un bébé qui fête un an. Généralement, les amoureux se défendent, expliquent leur choix, et s’en prennent à ceux qui les critiquent.

Jazz a-t-elle abusé de la chirurgie esthétique ?

Très active sur les réseaux sociaux, Jazz publie chaque semaine plusieurs photos la mettant en scène seule ou avec sa famille. L’occasion pour les internautes de scruter et analyser la jeune femme. Ils en ont finalement conclu qu’elle avait abusé de la chirurgie esthétique et qu’elle était désormais à peine reconnaissable.

La chirurgie esthétique et le monde de la télé-réalité sont étroitement liés. On ne compte plus les candidats qui corrigent des complexes physiques par ce biais, même ceux qui disaient haut et fort qu’ils resteraient naturels (comme Aurélie Dotremont par exemple). Mais Jazz a toujours assumé avoir fait des injections, et c’est tout. Elle est donc revenue sur ces critiques infondées.

» La photo de moi et Cayden que j’ai mis sur Insta. J‘ai lu les commentaires et ça me choque. Pour toutes les personnes qui se sentent mieux dans leur peau en disant que j’ai fait de la chirurgie au visage, il va falloir arrêter. On a parlé de mon menton, ‘ouais son menton on dirait Bogdanov’. Mon menton, il est comme ça depuis toujours, je l’ai jamais changé. Je vous le redis, la seule chose que j’ai fait à mon visage ce sont des injections à mes lèvres à l’époque (…) Je ne comprends pas du tout cet envie de dire ça pour se soulager soi-même « .

Son fils Cayden attaqué, Jazz répond !

Les critiques qu’on reçoit sur soi-même sont toujours plus faciles à supporter que celles qui s’attaquent aux gens qu’on aime. Et pour le coup, c’est Cayden qui est massivement critiqué sur les réseaux sociaux alors qu’il n’est qu’un enfant. Trop c’est trop pour sa maman qui a dans la foulée pris la parole.

» Le pire de tous, c’est les commentaires que je lis en disant ‘je peux pas saquer ce gosse’ en parlant de Cayden, qui disent qu’il est pas beau, qui disent ‘pourquoi il a les cheveux attachés, c’est pas un mec’. Vous me sidérez, vous me choquez. Vous êtes des grands malades (…) Osez dire que mon fils est moche, c’est du foutage de gueule (…) Mon fils est très beau, mais c’est pas la question. Tous ces commentaires là, le pire, c’est que ce sont des mères de famille. Être frustrée à ce point, c’est incroyable « .

Jazz et Laurent en pleine polémique d’escroquerie

Tout cela se passe alors que Jazz et Laurent se sont retrouvés en pleine polémique suite aux accusations d’Alia Ricci, qui explique que son mari travaillait avec Laurent. Il aurait arrêté de collaborer avec l’époux de Jazz lorsqu’il a réalisé qu’il avait arnaqué énormément de personnes. » D’où leur richesse » explique la jeune femme, avant de conclure qu’ils ont coupé les ponts avec le couple en apprenant tout cela.

Alia ne précise pas la nature de l’escroquerie, mais ce n’est pas la première fois que le couple se voit accuser de la sorte. A chaque fois, ils s’en sont sortis, signe qu’ils sont innocents ou bien préparés. La présomption d’innocence prime cependant, et tant qu’ils ne sont pas reconnus coupables, ils ne peuvent pas être condamnés par l’opinion publique sur un simple témoignage.

La vie de Jazz a beau emplie d’amour et de richesse, on imagine cependant que cela ne doit pas être facile pour elle de recevoir chaque jour un lot constant de critiques, menaces et autres remarques sur son quotidien, son mariage ou ses enfants. Le revers de la notoriété ?