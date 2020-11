Jamel Debbouze et Kev Adams ont rejoués la bagarre de Booba et Kaaris, leur vidéo est mythique !

Booba et Kaaris sont deux rappeurs, mais ils ont également eu des différends. En effet, vous aviez pu découvrir les images de leur bagarre qui avaient alimenté la presse pendant plusieurs jours. Des parodies avaient été partagées massivement sur les réseaux sociaux et certains avaient décidé de rejouer la scène. Ce n’est pas la première fois qu’un clash entre des artistes est relayé avec autant de fougue. Certains se souviennent encore des situations avec La Fouine et Booba.

Jamel Debbouze et Kev Adams sur le devant de la scène

Comme cette vidéo avait connu un franc succès, deux humoristes avaient décidé de la rejouer à leur façon. Les faits se sont déroulés en 2018 alors qu’ils étaient de passage à l’aéroport de Genève en Suisse. Les deux comédiens ont donc simulé cette altercation, ce qui avait fait rire de nombreux internautes. Vous avez bien sûr les équipes qui sont au rendez-vous au même titre que les gardes du corps.

Kev Adams et Jamel Debbouze n’ont pas hésité à se moquer des deux protagonistes .

. La vidéo est bien sûr à prendre au second degré, mais elle est toujours présente sur les réseaux sociaux.

Dans la version originale, certains avaient notamment été choqués par des jets de bouteilles, mais dans cette vidéo, il y a des barres chocolatées.

Cela avait notamment permis à Kev Adams de faire la promotion de son film qui s’inspirait d’Aladdin. Il sortait en salle le 3 octobre et la vidéo avait notamment été partagée sur le compte de l’acteur quelques semaines auparavant.

Kaaris se retrouve au cinéma dans Bronx

Normalement, cette production signée Olivier Marchal devait voir le jour dans les salles obscures, mais, à cause du confinement et du coronavirus, il a été décidé de proposer le film Bronx sur Netflix. La plateforme de streaming a donc réalisé un coup de promotion assez sympathique puisque le film a été le phénomène du week-end. Le casting est très réjouissant et vous retrouvez une partie des acteurs des Lyonnais. Vous avez également Kaaris, qui se retrouve du côté des forces de l’ordre alors qu’elles tentent de lutter contre les trafics du côté de Marseille.



Si vous n’aimez pas Olivier Marchal, vous n’aurez sans doute pas un réel intérêt pour cette production. Les autres peuvent par contre foncer, car le film est vraiment sympathique pour ceux qui aiment l’action comme les Lyonnais. Kaaris est aussi assez convaincant dans son rôle, il interprète le bon collègue qui est toujours au rendez-vous pour apporter son aide.