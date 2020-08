Iris Mittenaere pose en maillot de bain dévêtue ! Le cliché fait le buzz sur Instagram ! Ses fans adorent et en redemandent !

C’est une photo comme beaucoup d’autres sur le compte Instagram d’Iris Mittenaere. En vacances en Corse, la Miss France 2016 pose, comme elle en a l’habitude, en maillot de bain avec une amie. Une photo entre copines où Iris Mittenaere ne se prend pas au sérieux. « En corse avec cette staaaaar ! @larmoiredesoso. Ça part toujours en live les shootings entre amis swipe pour voir le real me ».

Un débat récurrent

Si cette photo n’a rien d’inhabituel pour les fans de la miss, elle a pourtant soulevé un débat qui est loin d’être fini. Beaucoup ont en effet réagi avec bienveillance à ces jolies photos en maillot, pourtant une internaute a tenu à faire part de ses interrogations sur le message véhiculé par ces photos. « Pq renvoyer cette image de la femme ? Petit rappel : vous existez au-delà de vos fesses ». Un commentaire qui n’a pas vraiment plu à Iris Mittenaere, souvent critiquée, qui n’a pas hésité à répondre elle-même à cette attaque. « Pourquoi justement commenter cela a une femme ? On ne peut donc pas rire et si l’on voit un bout de fesse cela dénigre la femme intelligente que je suis ? Je ne peux donc pas être autre chose parce que je décide de m’amuser en maillot ? »

Je véhicule la confiance et la liberté

Si l’internaute en question prône quant à elle l’entraide entre les femmes et les hommes, mais surtout l’égalité, selon Iris Mittenaere, elle « s’est trompée de combat ». Dans ses deux messages, l’ancienne miss Univers est même allée plus loin, regrettant ce genre de commentaires de femme à femme. « Petit rappel nous devons plutôt nous battre pour avoir la liberté de faire ce que l’on veut et arrêter de se critiquer les unes les autres sur ce que nous faisons. (…) Je ne mets que mes fesses et mes seins en avant … encore un message qui va à l’encontre d’une quelconque entraide entre femmes ce que tu veux pourtant prôner. Je véhicule la confiance et la liberté. »

La miss a pris le temps de répondre

La discussion se poursuivant en commentaire, sous le cliché en maillot, Iris Mittenaere n’a pas lâché l’affaire et a pris du temps pour répondre une seconde fois à cette internaute, féministe autoproclamée, qui est revenue à la charge; regrettant cette façon de penser. « Malheureusement le vrai problème est plutôt ce genre de préjugés selon lequel une femme respectable ne doit pas montrer son corps, ne pas faire ceci ou cela. Ce préjugé qu’une femme qui poste de jolies photos d’elle est superficielle et n’a rien dans le crâne. »

Iris Mittenaere : une femme libre

Si cette photo a fait beaucoup plus d’heureux que de mécontents, elle a soulevé les problèmes d’un débat bien plus complexe qu’une simple photo en maillot. Celui d’un libre arbitre, celui de la vision de la femme. Une vision parfois trop étriquée et souvent pas assez ouverte. Heureuse et amoureuse, Iris Mittenaere l’assure, elle ne changera pas sa manière de s’habiller et beaucoup devrait plutôt changer leur mentalité. En une seule et dernière phrase, Iris Mittenaere a conclu ce débat sans fin, « Ce que je véhicule ? l’image d’une Femme Libre. » Le message est passé.