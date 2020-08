Iris Mittenaere, Miss univers 2016 assume pleinement ses vergetures ! Ses fans admiratifs !

On ne présente plus Iris Mittenaere. Celle qui a été successivement Miss Nord-Pas-de-Calais puis Miss France 2016, a coiffé la couronne de Miss Univers en janvier 2017 devenant ainsi officiellement la plus belle femme du monde. Mais ça ses fans le savent déjà. Celle qui est aujourd’hui animatrice de télé était en train de poursuivre ses études de dentiste quand le destin en a décidé autrement. Celle dont la beauté est unanimement célébrée, ne dédaigne pas partager ses plus belles photos sur Instagram. La belle a 2,4 millions de followers. Chaque photo fait le plein de like. Mais la belle Iris est proche de ses fans et répond avec franchise lors de ses live.

Un live sur Instagram

On a tendance a admirer la perfection des magnifiques mannequins qui partagent leurs photos sur les réseaux sociaux. Et il est vrai que les corps sont parfaits, les visages aussi. De quoi donner des complexes à vie aux pauvres créatures terrestres que nous sommes face à ces déesses en papier glacé. Certes, on sait très bien que le maquillage joue, que les photos sont prises par des professionnels qui savent mettre en valeur des modèles déjà superbes à la base. Miss Univers a de nombreux admirateurs et pléthore de follower sur son compte Instagram. Lors d’un live où la belle bavardait avec ses abonnés, une question indiscrète est tombée. Mais la jeune femme a répondu en toute franchise.

Une question un peu indiscrète d’un follower

Un, sans doute une, follower de la somptueuse française lui a demandé si elle avait des vergetures. « Yes girl and I am ok » . Il est fort a parier que personne ne s’attendait à une réponse aussi cash. En effet, la reine de beauté a répondu tout de go « Oui mademoiselle et cela ne me dérange pas » . Mais la belle nordiste ne s’est pas arrêté là. Elle a rajouté qu’en fait personne ne les calculait et que pour les voir il fallait avoir le nez dessus. En fait Iris a expliqué que toutes les femmes en avaient et que ce n’était pas moche ni choquant. Et à la grande surprise de ses followers, la belle brune a rajouté qu’elle en avait depuis l’âge de 16 ans. De quoi rassurer toutes ses fans.

Un sujet tabou

Les vergetures font partie de ces tabous que les femmes ont du mal à évoquer. En fait il s’agit de fines striures qui apparaissent quand la peau se distend brutalement. En effet, la peau est certes élastique mais il y a des limites à ses possibilités d’extension. Si la vergeture est généralement liée à la grossesse ou à la prise de poids, elle peut aussi être liée aux changements hormonaux liés à l’adolescence. D’abord de couleur violette, les stries s’éclaircissent pour devenir blanches. Qu’une reine de beauté parle des siennes est un énorme pas en avant pour toutes les femmes.

Une acceptation du corps

Certes, l’ancienne miss a un corps parfait, des mensurations idéales et un visage magnifique. Mais apprendre qu’une femme aussi admirée reconnait avoir cette particularité qu’ont la plupart des femmes et l’assumer est rassurant. En effet, la superbe Iris estime que ce n’est pas moche mais que c’est le passage du corps d’enfant au corps de femme. Quand c’est dit par Iris, cela fait du bien au moral. En effet, les vergetures font partie du corps de la femme et de son évolution naturelle. Il est vrai que ces stries blanches peuvent miner le moral, mais à partir d’aujourd’hui on pourra se dire « Miss Univers a les mêmes » . Et le meilleur de l’histoire ? c’est que personne ne l’avait jamais remarqué. Comme le dit si bien la superbe brune » on ne les voit que si on a le nez dessus » .