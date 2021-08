Iris Mittenaere dans Fort Boyard : le détail qui n’a pas du tout ravi les téléspectateurs de l’émission culte !

Un nouvel épisode de Fort Boyard a été diffusé le samedi 21 août dernier sur France 2. L’émission qui regroupe de grands noms n’a pas manqué de susciter certains agacements. Au sein des célébrités invitées se trouvaient Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, son chéri. Cependant, les deux tourtereaux n’ont pas totalement charmé le cœur des téléspectateurs à cause d’un petit détail. On vous en dit plus dans la suite.

Iris Mittenaere et Diego présents dans le dernier épisode de Fort Boyard

On le sait depuis un bon moment, Iris Mittenaere n’est plus un cœur à saisir. Si vous vous en doutiez auparavant, vous l’auriez sans doute compris avec le dernier opus de Fort Boyard du samedi dernier.

Nous sommes toujours en pleines vacances estivales. L’émission proposée par Olivier Minne permet à plusieurs téléspectateurs de se délecter devant chaque nouvel épisode. Qu’il s’agisse des cascades, des rires, des pleurs, des preuves de forte détermination, tout est réuni pour de bons moments. Les célébrités présentent sur le Fort vivent toutes sortes d’émotions. L’objectif, c’est de repartir avec les fonds et honorer les associations qu’elles défendent.

Parmi les stars qu’on a pu retrouver samedi dernier figure l’ex-Miss Univers Iris Mittenaere et son amoureux Diego El Glaoui. Le couple a fait vibrer les cœurs à l’unisson au cours de chaque épreuve qu’il a pu disputer. Cependant, Iris et Diego ont un peu agacé les téléspectateurs. Pour cause, leurs ‘’mamours’’ qui revenaient à maintes reprises. Les internautes n’étaient pas contre l’amour que se dévoilait les deux tourtereaux, mais ont déploré un abus.

De l’amour qui s’affiche en excès…

En couple depuis deux ans, Iris et Diego vivent une relation assez passionnante. En effet, les deux influenceurs n’ont jamais cessé de témoigner tout leur charme à leurs abonnés. Publications et clichés trop mignons, pas un seul instant pour douter du bonheur quotidien qu’ils vivent. Pour Miss France et Miss Univers 2016, cette relation dans laquelle elle se trouve a radicalement changé toute sa vie.

La belle brune envisage désormais de se marier et souhaite fonder une famille. Auparavant, Iris Mittenaere se montrait plutôt très discrète en ce qui concerne sa vie amoureuse. Depuis sa rencontre avec Diego, la reine de beauté a totalement changé d’avis. Les deux partenaires semblent vivre un amour au grand jour qui apparemment n’a aucune ombre visible.

Néanmoins, sur le plateau de Fort Boyard, ce caractère d’amour excessif ne réjouit pas tout le monde. Une internaute s’est d’ailleurs agacée sur Twitter, notifiant que les téléspectateurs avaient déjà compris qu’ils sont en couple. « Genre c’est bon Iris on a compris que Diego c’est ton chéri », avait-elle déclaré. Cette overdose de ‘’mon cœur’’ a en effet saoulé la toile. Plusieurs internautes n’ont pas manqué de le souligner dans des publications.

Iris Mittenaere est fière de son conjoint et n’a pas honte de le clamer haut et fort à qui souhaite l’entendre. Pas sûr que les agacements du public puissent déranger le couple qui s’aime si bien.