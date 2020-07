Iris Mittenaere et Carla Ginola affolent les plages de Corses, les internautes likes les photos en maillot de bain !

Iris Mittenaere en vacances ça donne beaucoup de photos ! Depuis le début de la semaine, l’ancienne Miss Univers régale les internautes en postant de multiples clichés. Parfois seule, mais souvent entre amies Iris Mittenaere profite de la vie sur une île de beauté qui n’aura jamais aussi bien porté son nom !

Iris Mittenaere au cœur d’un débat féministe

Après avoir publié plusieurs photos d’elle ce mercredi en maillot avec l’une de ses amies, la belle brune avait essuyé quelques critiques. Des critiques notamment d’une femme qui lui reprochait de desservir l’image de la femme par ces clichés qu’elle ne jugeait pas féministes. « Vous existez au-delà de vos fesses ! » Une attaque qui avait heurté Iris Mittenaere. La Miss France 2016 avait d’ailleurs pris le temps de répondre à deux reprises à cette jeune femme, prônant plutôt l’entraide. Petit rappel nous devons plutôt nous battre pour avoir la liberté de faire ce que l’on veut et arrêter de se critiquer les unes les autres sur ce que nous faisons. (…) Je ne mets que mes fesses et mes seins en avant … encore un message qui va à l’encontre d’une quelconque entraide entre femmes ce que tu veux pourtant prôner. Je véhicule la confiance et la liberté. »

Des photos entre copines et en maillot de bain

Oubliée donc cette histoire, Iris Mittenaere n’est pas près de changer quoi que ce soit dans sa manière d’être ou même de s’habiller. Ce jeudi 2 juillet 2020, elle n’a pas manqué de faire profiter les internautes de ses vacances entre copines. La belle brune a publié une photo et une vidéo d’elles et ses trois amies. Des photos entre mannequins, les pieds dans l’eau et en maillot ! Aux côtés d’Iris Mittenaere, trois de ses amies :

Carla Ginola, la fille du footballeur et animateur David Ginola

Chloé Bleinc, l’influenceuse marseillaise – créatrice d’une marque de bijoux à succès

Anne-Sophie Godet, créatrice d’un vestiaire en ligne et compagne du charmant Wesley Lautoa, le défenseur du club de football de Dijon.

https://www.instagram.com/p/CCJfq4DnFKg/ « Entourée de filles inspirantes »

Des vacances entre copines qui se déroulent à la perfection pour la miss qui pour simple légende à écrit, dans la langue de Shakespeare : « Entourée de filles inspirantes ». Celle qui collabore avec Morgan, s’assume, mais surtout est fière de ses amies. En plus de ses nombreuses photos en maillot de bain, Iris Mittenaere n’hésite pas à faire la promotion de sa collection en partenariat avec Morgan. C’est le cas notamment avec une robe fendue, à peine sortie, déjà en rupture de stock. Iris Mittenaere est donc fière de sa collection et de son corps, elle n’hésite pas à s’afficher sur les réseaux sociaux en femme libre.