Insolite : 6000 moutons et une centaine de vaches bloqués en montagne. Le maire et le département de la Savoie activent une cellule de crise !

View this post on Instagram

𝐀𝐍 𝐃𝐈𝐄 𝐒𝐏𝐈𝐓𝐙𝐄 Es ist ein mega Gefühl einen Berg von unten in Angriff zu nehmen und das Ziel ist es, die Spitze zu erreichen. Als Radsportler fahre ich einen solchen Pass durchaus über 1 Stunde hinauf und dabei habe ich die Spitze des Berges im Auge. Der Weg ist mega anstrengend und steil. Ab und an tut es einfach nur weh. Ich habe dabei gelernt einfach weiter zu machen… Das krasse ist dabei auch, dass die Spitze eines solchen Bergen am Fuß noch gar nicht zu sehen ist. Dort sind nur Bäume und die Straße zu sehen. Im Leben sehe ich es auch genau so. Ich weiß, ich will an die Spitze! Ich will meine Ziele erreichen und ein selbstbestimmtes und freies Leben führen! Gerade am Anfang sehe ich die Herausforderungen des täglichen Lebens. Die Herausforderungen sind zu meistern. Oft tut es weh und kostet viel Kraft! Dann ist entscheidend einfach weiter zu machen. Und wenn ich die ersten Schritte gegangen sind, dann lichtet sich das Ganze schon und ich fange an die Spitze zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg zu deiner persönlichen Spitze! ⛰ _______________________________ #businessathlet #daviddudek