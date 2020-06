Inès Loucif (Koh Lanta) : 4 clichés les plus chauds sont très appréciés par un célèbre chanteur…

Inès Loucif (Koh Lanta) : elle enflamme les réseaux sociaux avec des photos de maillot de bain !

Alors que la finale de Koh Lanta est tout juste sur le point d’approcher dans quelques jours à peine, la jeune femme Inès Loucif n’a vraiment pas fini de parler d’elle.

Quand elle n’est pas en train de travailler en tant qu’aide soignante pour lutter contre la crise sanitaire du coronavirus, elle profite de la vie et partage son quotidien avec toute sa communauté sur le réseau social Instagram.

En effet, suivie par plus de 219 000 personnes sur le web, Inès Loucif n’a pas fini de partager des photos de son corps en maillot de bain quand le temps le lui permet, car il faut dire que la jeune femme est très occupée et partage d’ailleurs régulièrement ses gardes de nuit à ses abonnés. D’ailleurs, elle a même il y a peu poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux contre certaines aides-soignantes qui selon ses propres termes ne seraient là que pour “encaisser leur chèque” !

Mais bien heureusement, Inès Loucif n’en fait pas une généralité et sait aussi taper du poing sur la table quand c’est le gouvernement d’Emmanuel Macron qu’elle accuse de ne pas donner assez de moyens, et notamment pas assez de masques, quand la crise sanitaire du coronavirus battait son plein dans notre pays.

Mais heureusement, la jeune femme ne fait pas que parler d’actualité et sait aussi divertir ses fans avec de superbes clichés qu’elle diffuse sur Instagram. Récemment, on a pu la voir publier un cliché avec un joli maillot de bain rouge et blanc à carreaux, que plus de 60 000 personnes ont liké sur le réseau social !

Une réaction suite aux nombreux messages des internautes sur Twitter sur le fameux “FC Bronzette” dont elle pourrait faire partie avec d’autres candidats de Koh Lanta. Mais ce n’est pas la première fois que la jeune femme publié des clichés torrides où elle est en maillot de bain, comme en témoigne cet autre cliché pris à la plage du Lotu :

En effet, on imagine que la température devait être vraiment chaude, et on peut être sûr que de nombreux fans auraient adoré être à ses côtés ! D’ailleurs, certains candidats comme Régis n’hésitent d’ailleurs pas à liker les photos de la jeune femme : on ignore cependant si cela crée des conflits à la maison ! Mais il y a une autre personnalité bien plus connue qui est intéressé par la jeune femme…

Inès Loucif (Koh Lanta) : qui est cette personnalité qui like sa photo en secrétaire ?

On pourrait penser qu’il n’y a que les autres candidats de Koh Lanta qui likent les photos de la jeune femme, mais en réalité il n’en est rien ! On a pu retrouver donc sur une publication où la jeune femme n’est pas habillée en infirmière mais en secrétaire ! En effet, cela peut paraître étonnant quand on sait qu’Inès Loucif travaille plutôt dans le milieu hospitalier, mais le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme sait se montrer désirable en toutes circonstances !

Mais d’ailleurs, certains n’ont pas hésité à montrer qu’ils étaient “fans” de la jeune célébrité, comme le chanteur et rappeur Joey Starr qui a liké cette photo d’Inès Loucif en secrétaire. Et pour cause, il faut dire que la candidate de Koh Lanta est superbe sur cette photo et sait se mettre en valeur alors qu’elle ne se montre que très peu !

Sur cette photo, on peut voir la jeune femme avec une veste de costume noire et un haut blanc, avec des lunettes de soleil et un vernis à ongles rose qui est parfaitement assorti à son rouge à lèvres. On ne sait pas ce qui a décidé le chanteur a liké cette photo, mais ce n’est pas un hasard si 7000 autres personnes ont également déclaré aimé Inès sur ce cliché.