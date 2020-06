Inès loucif (photos) : elle s’expose une nouvelle fois sur Instagram en maillot de bain ! Coup de chaud garanti !

Depuis sa participation à Koh-Lanta, la jeune Inès Loucif est très médiatisée. Elle compte plus de 285 000 abonnés sur Instagram et elle publie des stories tous les jours. Infirmière de profession, elle a été très exposée pendant le coronavirus et n’avait pas hésité à balancer sur ses collègues ou sur les comportements qu’elle n’appréciait guère.

Inès a été finaliste de Koh-Lanta, aux côtés de la future maman Naoil. Cette dernière a choisi d’emmener la jeune femme en finale avec elle après avoir gagné l’épreuve des poteaux. Claude avait ainsi terminé troisième du jeu télévisé, ce qui avait fortement indigné les téléspectateurs. Inès Loucif a énormément été critiquée sur les réseaux sociaux. Elle a même reçu des insultes et des menaces, les internautes sont allés beaucoup trop loin.

Inès Loucif devient de plus en plus influenceuse sur Instagram

Heureusement, la jeune femme avait les épaules solides et elle n’a pas cédé à la pression des réseaux sociaux. Désormais, elle continue de publier des photos et des stories sur Instagram, sans se soucier des critiques non constructives des gens. Mais depuis que l’émission Koh Lanta s’est terminée, Inès reçoit moins de commentaires haineux et a eu un vrai gain de popularité.

Elle a confié à Denis Brogniart qu’elle aimerait d’ailleurs développer son côté « influenceuse » sur les réseaux, notamment au niveau du sport, de la nutrition, de la beauté et du bien-être. Denis Brogniart l’a tout de même mise en garde en lui expliquant qu’elle avait travaillé dur pour obtenir son diplôme d’infirmière et qu’elle faisait un beau métier qu’il serait dommage d’abandonner. La belle brune lui a dit qu’elle n’abandonnerait pas mais elle aimerait continuer son métier médical à temps partiel pour développer ses réseaux sociaux.

Inès a d’ailleurs l’air de bien s’en sortir car elle a déjà des partenariats avec plusieurs marques. Avec sa grande communauté, les enseignes doivent s’intéresser à elle. L’ancienne aventurière l’avait d’ailleurs déjà dit : elle reçoit beaucoup de demandes mais elle n’accepte pas tout.

Elle a à cœur de proposer des produits qu’elle aime vraiment à ses fans. Inès ne partage donc que ce qu’elle utilise réellement et donc est d’ailleurs lié à ses thèmes de prédilection : le sport, la santé et la beauté.

Inès Loucif : ses clichés font monter la température !

Inès Loucif gâte également beaucoup ses fans grâce à ses photos d’elle en petite tenue. Maillot de bain, petits dessous… elle montre tout à sa communauté ! En même temps, elle peut être très fière de son corps qu’elle entretient d’arrache-pied entre séances de sport et nourriture « healthy ». Elle se sent de mieux en mieux dans sa peau et c’est le principal.

Cette fois-ci, Inès travaille son bronzage pour être au top sur la plage cet été. Pour ce faire, elle enlève le haut et se fait bronzer dehors. On peut avoir une magnifique vue sur son haut du corps et constater que la jeune femme a bien des abdominaux apparents. Nul doute que cette story ravira ses admirateurs secrets !

Tout le monde a pu la voir en maillot de bain tout au long de Koh Lanta et les téléspectateurs étaient déjà en admiration devant son corps. De retour en France et après avoir repris de bonnes habitudes, elle dévoile un corps encore plus parfait et bien hâlé ! Inès prend soin de son corps et s’offre également des séances de massage dédiées à enlever la rétention d’eau. Elle avait fait des photos avant et après sa séance, le résultat était vraiment impressionnant.

Inès Loucif, ancienne égérie d’une marque de dessous

Inès Loucif n’a pas toujours eu autant confiance en elle. En effet, elle était plus timide quand elle était plus jeune mais elle a décidé de tout faire pour s’accepter. Sport, nutrition… elle est même jusqu’à devenir égérie d’une marque de dessous. Des clichés de son passé sont d’ailleurs ressortis et on a eu l’occasion de voir la belle aventurière dans son plus simple appareil.

En tous cas, Inès Loucif va faire tourner des têtes pendant encore de longs mois voire années ! C’est d’ailleurs le cas de son homologue Jessica, également aventurière Koh Lanta. De retour en 2020 dans l’émission de TF1, elle avait déjà participé à Koh Lanta en 2015 où elle avait fait sensation.