Inès (Koh-Lanta) – énorme coup de gueule contre les internautes sur Instagram !

Malheureusement, l’enthousiasme des internautes n’est pas toujours bien vécu par les candidats eux-mêmes, qui doivent faire face aux critiques parfois virulentes.

C’est par exemple le cas d’Inès qui, depuis le début de la saison il y a quelques semaines, est au centre de toutes les attentions. Si la plupart du temps les compliments et les échanges avec ses abonnés se passent très bien, ce n’est pas toujours le cas, comme en témoignent les menaces que la jolie brune a reçu ces derniers temps.

Inès reçoit des menaces de mort et de viol insupportables

Après l’épisode du vendredi 24 avril, dans lequel le candidat Sam a été éliminé par la faute de plusieurs de ses coéquipiers, la jolie Inès a subi les foudres des internautes. En effet, le jeune homme était l’un des candidats préférés des internautes et des téléspectateurs, ce qui a donc provoqué un véritable scandale sur les réseaux sociaux. Entre coups de gueule et appels au boycott de l’émission, certains participants de Koh-Lanta se sont retrouvés sous les menaces, parfois non déguisées, de certains haters manifestement en manque d’attention. Viol, mort ou agressions sur leurs proches, les individus concernés ne manquaient pas d’idées, mais cela n’a pas du tout fait rire Inès, déjà bien occupée à lutter dans son hôpital contre le coronavirus. Ainsi, dans sa dernière story Instagram, la jeune infirmière règle ses comptes avec tous ces débiles profonds, et tente de rester forte face à l’afflux de haine, même si elle ne peut retenir ses larmes alors même qu’elle est au travail auprès de patients COVID-19.

« À quelle heure je vous dois quelque chose ? À quelle heure j’ai fait le jeu pour vous ? Je ne comprends pas cette méchanceté. Que ça en vienne à des menaces de viol, de mort, d’attaques de ma famille, de la famille des autres… Comment ça peut être cautionné ? J’ai le seum d’aller voir mes patients COVID comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez arrêter et grandir. », s’exclame la candidate.

Heureusement, elle précise pouvoir compter sur le soutien de la plupart de ses abonnés, particulièrement bienvenu. Il semblerait néanmoins que cette dernière ait porté plainte, à juste titre, puisqu’elle partage un cliché de la devanture d’un commissariat au tout début de sa story. Espérons que la police va pouvoir retrouver tout ce petit monde, et leur apprendre un peu le respect.

La finale de Koh-Lanta menacée par le coronavirus

Comme lors de chaque fin de saison depuis de nombreuses années, la dernière émission de Koh-Lanta se fait en direct pour le dépouillement des votes finaux. Alors que la saison bat son plein sur TF1, cette tradition pourrait bien se retrouver mise à mal à cause de l’épidémie de coronavirus.

Censée être diffusée début mai, la première chaîne de France à pourtant pris des dispositions en raccourcissant les épisodes diffusés depuis le début du confinement, afin de faire durer la saison plus longtemps.

En ce qui concerne la finale, le directeur des antennes TV et numériques du groupe TF1, Xavier Gandon, vient de révéler que cette dernière aurait bien lieu fin mai, en direct comme chaque année, même si la présence du public reste à définir en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Voilà qui devrait donc rassurer les fans de l’émission Koh-Lanta, qui en ont encore pour de nombreuses heures de bonheur devant leur télévision le vendredi soir.