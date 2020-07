Ines (Koh Lanta) : ses photos en maillot de bain enflamment les réseaux sociaux !

En effet, les candidats se préparent pour une lutte acharnée pour cette grande finale de Koh Lanta, où on devrait la retrouver sur les poteaux en compagnie des autres candidats de cette année.

Depuis ce matin, les téléspectateurs les plus admiratifs d’Inès ne se lassent pas de revoir les clichés les plus osés de la jeune femme qu’elle a pu publier sur le réseau social Instagram.

Parmi les photos les plus appréciés des téléspectateurs de Koh Lanta sur Instagram, on retrouve ce superbe cliché de la jeune femme où elle s’affiche en maillot de bain deux pièces rouge magnifique qu’elle porte très bien !

Sur cette photo selfie likée par plus de 62 000 personnes sur le réseau social, d’autres anciens candidats de Koh Lanta de cette année comme Régis se sont empressés de liker la photo, et pour cause, il faut dire que la jeune femme est ravissante sur ce cliché ! Mais ce n’est pas la première fois qu’Inès enflamme la toile sur les réseaux sociaux en maillot de bain. En effet, on a pu la découvrir dans un autre cliché à la plage du Lotu où elle est sublime et très bronzée !

On ne sait pas exactement quand la photo a été prise ni par qui, mais sur ce cliché la jeune femme paraît radieuse et très attirante, comme en témoigne les nombreux likes de ses fans qui en demandent encore et encore ! Pour certains, Inès est même “la plus belle femme du monde” et seraient sans doute même prêts à demander la jeune femme en mariage sans aucun doute ! D’ailleurs, c’est un autre candidat qui a reçu une demande de mariage récemment, puisqu’il s’agit de Claude, un des favoris de Koh Lanta cette année. Il a effectivement été demandé en mariage par une journaliste qui n’est autre qu’Estelle Denis en personne ! Une situation qui a fait sourire le candidat et qui a également fait réagir sa femme sur les réseaux sociaux qui a rappelé que Claude était son compagnon à elle et personne d’autre !

Ines (Koh Lanta) : son petit haut de maillot de bain jaune dont ses fans raffolent refait surface !

Mais le plus étonnant dans les photos les plus populaires de la jeune femme, on retrouve également un cliché qui a été publié il y a plusieurs semaines par Inès Loucif sur Instagram. En effet, sur cette photo où la jeune femme apparaît en maillot de bain qui laisse bien peu de place à l’imagination, les internautes se sont empressés de liker et de commenter à nouveau sa publication.

Avec un sourire ravageur et dans un cadre très ensoleillé, on retrouve Inès au soleil avec un regard plongeant sur son décolleté qui va en faire rêver plus d’un. On imagine que les internautes préfèrent voir ces clichés que d’autres photos qu’elle partage notamment lorsqu’elle est en service de garde de nuit, puisque la jeune femme est infirmière. En effet, la jeune femme a partagé plusieurs fois son quotidien à l’hôpital qui n’est pas toujours simple, surtout dans cette période de crise sanitaire du coronavirus.

En effet, la jeune femme a même poussé plusieurs coups de gueule pendant la crise sanitaire, y compris contre le gouvernement d’Emmanuel Macron. Mais Inès Loucif ne s’en est pas uniquement pris au gouvernement mais également à certains de ses collègues. Loin d’en faire une généralité, elle a effectivement poussé un coup de gueule dans sa story qui a largement fait réagir sa communauté, où elle a même partagé les réactions d’une internaute en particulier qui a réagi. Quoi qu’il en soit, la jeune femme a un quotidien bien rempli et on se doute bien qu’elle doit attendre la finale comme un grand jour de cette semaine !