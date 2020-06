La France a un incroyable Talent : Dakota et Nadia ont enflammé le plateau et le Web

Le 23 Juin dernier, la bataille du jury était au rendez-vous et le duo a donc pu une nouvelle se présenter devant toute la France. Toutefois, ils avaient déjà participé à Incroyable Talent il y a deux ans et ils avaient aussi connu un franc succès. Leur retour n’est donc pas passé inaperçu et il n’a laissé personne indifférent. Dakota et Nadia ont accepté à cette occasion de répondre à une interview proposée par Purepeople et ils ont pu faire quelques révélations sur leur prestation.

Dakota et Nadia ont forcément été émouvants

Le thème du duo a été sélectionné avec la plus grande rigueur puisque Dakota et Nadia ont décidé de se focaliser sur l’immigration. Contrairement aux idées reçues, la sélection n’a pas été faite par rapport à l’actualité. En effet, cette dernière est rythmée par les violences policières et les manifestations contre le racisme. De nombreux rendez-vous ont été identifiés ces dernières semaines dans le monde entier depuis la mort de George Floyd à la suite d’une interpellation. Depuis les personnalités ainsi que les habitants partagent leur mécontentement face à ces situations. Dans Incroyable Talent, vous avez donc pu découvrir le numéro de Dakota et Nadia.

Dans cet entretien, il précise que Nadia est originaire du Portugal et Dakota vient d’une famille congolaise .

. Il révèle que sa mère a été dans l’obligation de fuir son pays pour que leur vie soit nettement meilleure.

L’immigration est donc un sujet qui touche particulièrement le duo et c’est sans doute pour cela qu’il a décidé de proposer une telle prestation.

Le jeune homme a aussi révélé qu’il habite en Suisse et lors de son arrivée en France pour Incroyable Talent, il avait été marqué par les Syriens qui étaient nombreux.

Deux ans après avoir échoué en finale contre un certain Jean-Baptiste Guégan, le couple de danseurs valaisan a tenté une nouvelle fois sa chance mardi sur M6. https://t.co/ZNiWgLX9BP — Le Matin (@Lematinch) June 24, 2020

Les confidences de Dakota

Bien sûr, pour que la prestation soit à la hauteur de l’émission Incroyable Talent, il est nécessaire que la danse et la musique soient de qualité. Le duo a donc cherché plusieurs fois la chanson qui serait parfaite pour leur prestation. Le choix avait porté ses fruits puisque sur le plateau, il avait été difficile de retenir les larmes. Dans cet entretien accordé à Purepeople, il partage son envie, celle de voir son duo se hisser jusqu’à la finale et au vu des premiers retours, il pourrait finalement être comblé. Il ne faut pas oublier que Sugar Sammy avait lui aussi été très touché par la prestation alors que dans la plupart des situations, il est souvent de marbre. Cela montre la puissance de la chorégraphie du duo que vous pouvez notamment retrouver sur Internet. En effet, les vidéos sont faciles à dénicher sur les plateformes adéquates.

Dakota a aussi fait part d’un problème rencontré lorsqu’il se trouvait à l’aéroport. Son passeport ne lui a permis de passer immédiatement, il a été retenu pendant près de 24 heures. Il avait toutefois été interpellé par la présence de personnes qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps. Dakota savait que la situation allait se régler assez rapidement, mais certains étaient là depuis près de trois mois et les nouvelles de leur famille n’étaient pas au rendez-vous. Il avait alors discuté avec ces individus et il avait forcément été touché par leurs propos. Vous en savez désormais un peu plus sur les coulisses de la prestation de Dakota et Nadia.

Dans Incroyable Talent, les critiques peuvent aussi fuser, ce fut le cas pour Jean-Baptiste Guégan qui est le sosie vocal de Johnny Hallyday. Les commentaires peu élogieux ont été nombreux sur la toile et notamment le site de micro-blogging qui était aux premières loges pour le plus grand bonheur de ses détracteurs.