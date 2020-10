Incroyable : Action se lance dans la course aux robots de cuisine ! Son nouvel appareil coute moins de 10 euros !

La chaine Action fait partie des groupes qui ont pour souci de permettre à chacun d’augmenter son pouvoir d’achat. Aussi quel que soit le budget du ménage, le distributeur souhaite mettre le plus de produits possible à disposition de ses clients. Un budget serré ne doit plus interdire aux ménages et aux consommateurs de s’équiper. Loin de là, et Action est en train de gagner son pari. En effet, le distributeur vient de lancer un nouveau robot de cuisine à un prix défiant toute concurrence.

Un groupe originaire des Pays-Bas

Action est apparu en France il y a une dizaine d’années. C’est un hard discounter, mais qui n’est pas spécialisé dans l’alimentaire. Le distributeur néerlandais est plutôt dans les articles pratiques, la décoration, le petit ou le grand électroménager et les gadgets et autres ustensiles de cuisine. Plus de mille références sont accessibles à un euro. C’est le paradis des prix bas. De plus, toutes les semaines, environ 150 nouveaux articles apparaissent dans les rayons. Le groupe tisse sa toile de magasins à travers tout le pays et ouvre régulièrement de nouveaux magasins. Le groupe occupe aujourd’hui environ 4500 salariés en France.

Un appareil pour moins de 10 euros

En fait, c’est un prix qui défie toute concurrence. S’offrir un assistant dans sa cuisine pour moins de 10 euros est à la portée de toutes les bourses. En fait, Action lance un appareil à croque-monsieur. Il suffira de préparer le croque monsieur et le robot va se charger de le cuire parfaitement. Et il est vrai que ce type d’appareil est en général quatre voire cinq fois plus cher, et encore. En fait, le croque monsieur est un met qui est très apprécié et qu’il est facile de faire manger aux enfants. Le prix exact de l’appareil, qui est en vente depuis quelques jours, est de 9,49 euros. Bien entendu avec un prix pareil, les rayons vont très vite être dévalisés. Et il est vrai qu’au vu de la qualité de l’appareil, on aurait tort de s’en priver.

Un appareil solide et fiable

Ce nouveau robot de cuisine dispose d’un voyant lumineux permettant de connaître en temps réel l’état de cuisson des croques sans qu’on soit obligé d’ouvrir l’appareil et ainsi de laisser s’y introduire de l’air froid susceptible de ralentir la cuisson des aliments. Maintenant, et avec cet appareil, on peut contrôler la cuisson de l’extérieur. De plus, ses plaques ultra-résistantes sont facilement nettoyables ce qui est un élément extrêmement important pour la cuisine. Mais il est aussi très simple d’utilisation.

Le nouveau centre de table de la cuisine

Mais cet appareil peut aussi donner lieu à d’amusantes soirées. En effet, la simplicité d’utilisation de l’appareil et sa taille adaptée permet à son utilisateur de le poser sur la table de la cuisine. Et il est possible de cuire les croque-monsieur en live. En effet, quelques ingrédients et un passage dans l’appareil et le repas est prêt. La seule limite va être l’imagination. On peut prévoir des recettes salées, avec du pain de mie, du jambon, cru ou cuit, des fromages, ou encore des tomates. Et pourquoi ne pas en profiter pour donner dans l’originalité. On peut très bien imaginer découper de la pâte à pizza aux bonnes dimensions et garnir le premier carré de tomates, de fromage, de jambon ou encore de champignons. Le coiffer du second carré de pâte de direction l’appareil à croque-monsieur. Résultat ? un délicieux croque pizza qu’on pourrait même manger avec les doigts. Mais il n’est pas interdit de prendre de fines tranches de brioche, d’y rajouter fruits ou pâtes à tartiner diverses avant de recouvrir la garniture d’une autre tranche de brioche et de faire cuire le tout. Bon appétit.