Hadja (Koh Lanta) : les insultes racistes s’intensifient depuis qu’elle les dénonce en interview !

Lorsque j'étais jeune et que l'on m'insultais de "bananina", "caca", "négresse" je me faisais petite et courbais l'échine car je ne me sentais pas à ma place, on ne m'avait jamais appris à réagir face à ce genre de comportement, je ne prenais même pas la peine de les dénoncer. Cette époque est maintenant terminée! Je pense a toutes ces personnes qui en souffrent quotidiennement sans broncher, je pense à toutes ces jeunes filles qui se sentent mal car elles ne sont pas assez claire de peau ou ces jeunes hommes qui se font contrôler car ils sont un peu trop foncé. Gardez la pêche, gardez le sourire, battez vous et surtout soyez fier de vous!!! Il y a malheureusement des cons un peu partout mais il y a surtout des personnes géniales qui seront toujours la pour vous aider et pour vous soutenir! J'ai reçu des messages de soutien incroyable et de toutes origines! Croyez en vous et ne laissez personnes écrire votre histoire! Plein d'amour et de paix ✊🏿✊🏿✊🏿