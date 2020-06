Guy Bedos : une vive émotion lorsqu’il s’allonge sur la sépulture de son père

Avec le décès de Guy Bedos, le moment est propice pour découvrir ou redécouvrir certains de ses films ou encore des pièces de théâtre dans lesquelles il a eu l’occasion de jouer. C’est également la période pour partager d’anciens reportages qui permettent notamment de découvrir un peu plus la vie de Guy Bedos.

Quelques heures après son décès, certains ont été proposés à la télévision, vous pouviez alors découvrir que son enfance avait été complexe à cause des convictions de sa maman.

Guy Bedos disait « faire du drôle avec du triste » Alors, qui de mieux que lui-même pour parler de sa disparition ? "Guy Bedos en toute liberté", ce soir à 21.05 📺 pic.twitter.com/KQwcJaI4zB — France 3 (@France3tv) May 29, 2020

Guy Bedos s’était allongé sur la tombe de son père

Il fallait donc regarder sur France 3 le reportage en hommage à Guy Bedos qui vous permettait de plonger au coeur de son quotidien. Ces moments intimistes sont également bouleversants. La vidéo a également été relayée sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Vous pouvez notamment le découvrir sur la tombe de son père alors qu’il est allongé, le comédien se trouve en compagnie de sa femme à savoir Joëlle Bercot qui est aussi présente lors des obsèques de son mari il y a quelques jours.

Son épouse était profondément émue et elle n’a pas pu retenir ses larmes lorsque les personnes présentes ont applaudi une dernière fois Guy Bedos .

. Elle pouvait compter sur le soutien sans faille de sa ville et de son fils Nicolas Bedos, tous les deux, ils avaient publié un message bouleversant pour annoncer la mort de leur père.

Cet instant au cours duquel Guy Bedos est sur la tombe de son père a été immortalisé comme vous pouvez le découvrir dans cette vidéo.

Certes, le moment est bouleversant puisque Guy Bedos venait se recueillir sur la tombe de son papa.

Une enfance assez complexe pour Guy Bedos

Si vous n’aviez pas plongé au coeur de son quotidien, vous ne connaissiez sans doute pas son enfance qui n’avait pas été toute rose. En effet, sa mère semblait avoir des convictions très arrêtées sur certains sujets et Guy Bedos aurait pu en souffrir notamment. Il a également été frappé par la séparation de ses parents. Il avait d’ailleurs partagé dans son livre baptisé Mémoire d’outre-mère son quotidien et son ressenti par rapport à diverses relations. Il avait également fait part de tout cela dans un reportage aux côtés d’Alexandra Sublet partagé quelques jours après sa mort.

Il décrivait alors son père comme un homme sympathique, il n’était pas fascinant pour autant, mais il était finalement habitué à son absence. Guy Bedos est désormais dans sa dernière demeure dans un petit village en Corse, il semblait apprécier s’y rendre comme d’autres personnes et célébrités. La cérémonie était à la fois touchante et bouleversante comme certaines vidéos ont pu le montrer.

Le décès de Guy Bedos a plongé le monde du cinéma et des arts dans la douleur puisqu’il était largement apprécié par ses pairs et des inconnus. Lors de sa cérémonie en France, l’émotion était palpable et les larmes n’ont pas cessé de couler.