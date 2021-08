Freddy (Koh-Lanta) : Contraint de quitter le jeu suite à une blessure… L’aventurier va se faire opérer et rester immobile durant une certaine période !

Le parcours de Freddy dans Koh-Lanta : La légende n’a pas été de longue durée. L’homme avait fait son apparition dans l’épisode premier de l’émission, diffusé sur les antennes le mardi 24 août dernier. Cependant, Freddy a dû quitter la partie pour des raisons médicales. Aujourd’hui, il partage avec sa communauté des nouvelles sur son état de santé. On vous en dit plus dans la suite.

Un rêve qui n’a pas pu se réaliser

Tous les participants de Koh-Lanta rêvent de ressortir gagnants au cours de cette saison All-Stars. Néanmoins, à cause d’une blessure à l’épaule, Freddy Boucher ne pourra pas se compter parmi les finalistes. Dans des interviews qui lui ont été accordées, le trentenaire est revenu sur sa sortie du jeu.

Les fans de Freddy Boucher sont toujours sous le choc. Quelques minutes après le lancement du jeu, ils venaient de perdre leur héros. Victime d’une chute au cours de l’épreuve d’immunité et qui a engendré sa blessure à l’épaule, Freddy est hors course.

Qu’est-il réellement arrivé à Freddy ?

L’homme qui détient le chiffre record en termes de participation n’a pas tardé à s’exprimer sur ce qui lui était arrivé. Tout d’abord, dans un premier entretien accordé au journal Le Parisien, il a déclaré ne pas avoir été assez chanceux.

D’après les explications qu’il a données, il a été déséquilibré par l’un des deux sacs de sable de 5kg qu’il portait. Malheureusement, il ne pouvait plus rien faire pour empêcher sa chute. Freddy explique avoir fait le maximum pour revenir dans la course. Il a tenté de s’accrocher à l’une des cordes du pont, ce qui lui a occasionné une déchirure au niveau du bras. « Au final, l’équipe médicale est venue me récupérer », avait-il laissé entendre.

Le ressenti de l’homme suite à sa sortie du jeu

Les propos de Freddy dans ses récentes interviews montrent qu’il n’avait pas idée de ce qu’il avait eu. Sa blessure était encore chaude et l’homme pensait juste avoir un muscle froissé. Malheureusement, c’était plutôt l’épaule de l’aventurier qui s’était déboitée. Il a fallu qu’il passe une radio à l’hôpital où on l’a évacué avant de se faire diagnostiquer une luxation de l’épaule. « La tête est sortie de son emplacement, avec aussi une fracture, car un petit bout d’osselet est sorti », pouvait-on lire dans les colonnes de Télé-loisirs.

Le candidat était ému que ses douleurs aient complètement cessé après qu’un médecin lui ait remis son épaule à sa place. Néanmoins, la nouvelle qu’il a reçue le lendemain matin à son réveil n’était pas des plus agréables.

Denis Brogniart est venu annoncer à l’aventurier qu’il devrait mettre un terme à sa saison all-stars. Coup dur pour l’homme qui a consacré près de 27 mois à s’entraîner afin d’être dans sa plus grande forme. Freddy a même avoué avoir pleuré à l’annonce de cette nouvelle déchirante.

Des nouvelles de l’aventurier

Cela fait quatre mois que ce premier épisode a été tourné, et Freddy se remet peu à peu de sa blessure. Au début, les médecins lui avaient recommandé cinq jours d’immobilisation intégrale. Puisque l’aventurier n’avait toujours pas la possibilité de mettre son bras en mouvement, il a fini par avoir sept semaines d’immobilisation.

Les fans du trentenaire peuvent être tranquilles puisqu’il va bien aujourd’hui. Il a même repris l’entraînement même si la petite gêne demeure toujours. Freddy envisage de passer par la table d’opération. Cette solution pourra solidifier son épaule pour éviter tout nouveau déboitement, avait-il affirmé tout dernièrement.