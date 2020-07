François Fillon poursuivi par une rumeur sur sa sexualité, elle aurait été lancée par Chirac !

Les hommes politiques forcément font l’objet de rumeurs et les spéculations peuvent être plus ou moins nombreuses en fonction de leur notoriété. François Fillon s’est retrouvé ministre et il avait notamment plusieurs enfants. Jacques Chirac avait toutefois précisé que cet homme était homosexuel et au fil des années, cette rumeur a pu le suivre. Les informations ont été révélées dans un livre paru le 25 juin dernier. C’est le journaliste Tugdual Denis qui est à l’origine de cette publication baptisée La vérité sur le mystère Fillon. Dans ce livre, il évoque donc les rumeurs qui ont pu entacher sa vie.

François Fillon est-il homosexuel ?

L’ancien ministre a toujours rétorqué qu’il ne l’était pas, il avait quatre enfants et ce fut d’ailleurs la réponse partagée. En effet, il avait notamment demandé à Séguin de convaincre Chirac qu’il n’était pas homosexuel, mais à l’époque, le président de la République ne semblait pas adhérer à cette histoire.

Philippe, dis-lui que j’ai quatre enfants !’, Séguin revenait, défait : ‘Chirac m’a répondu : ‘Oui, mais ça veut rien dire’.

Au fil des années, cette rumeur s’est propagé et il a forcément été la cible de plusieurs critiques ou d’interrogations sur ce sujet. Cette rumeur a été alimentée par plusieurs affaires à savoir la mort de Joël Le Theule qui apparemment selon le magazine Public est mort quasiment dans ses bras.

D’autres rumeurs dans les années 2000 avaient notamment été partagées à cause du choix vestimentaire de François Fillon. Ce dernier lors d’un dîner et notamment le gala de Vendée Globe avait décidé de porter un col roulé. Ce choix lui avait donc valu quelques remarques notamment de la part de Philippe de Villiers. Les bruits de couloir sont donc nombreux et malheureusement, il n’a jamais pu se défaire de cette rumeur. Toutefois, ce sont d’autres faits qui ont entaché sa carrière politique avec notamment cette condamnation.

François Fillon a écopé d’une lourde peine de prison

Il y a quelques jours, l’annonce a fait couler beaucoup d’encre dans la presse française. Il faut savoir que lorsque les hommes politiques sont condamnés, ils sont rapidement en Une des médias spécialisés surtout lorsqu’ils ont pu être au pouvoir ou ministres.

François Fillon : cette rumeur sur sa sexualité lancée par Jacques Chirac https://t.co/eKf30QxnQT pic.twitter.com/12JqdNrWGD — Gala (@GALAfr) July 1, 2020

François Fillon a donc été reconnu coupable notamment pour les faits de détournement.

La présidente a évoqué 5 ans de prison avec deux ans ferme et une forte amende a été demandée à savoir 375 000 euros.

De plus, il ne pourra absolument pas se présenter à une élection pendant 10 ans.

Son épouse a également écopé d’une condamnation un peu plus légère à savoir trois ans de prison avec sursis et l’amende est de 375 000 euros.

Le couple Fillon n’a pas souhaité en rester à ce stade puisque l’appel a été demandé. Il faudra alors attendre une nouvelle étude du dossier pour savoir si les peines sont éventuellement allégées.

Comment quelques comptes Twitter ont fait remonter jusqu'à F. Fillon une rumeur… sur l'existence d'une rumeur ► https://t.co/a6MO1RmrWq pic.twitter.com/31xZostIy7 — France Inter (@franceinter) March 11, 2017

Certains se demandent ce qu’aurait pu être la France sous François Fillon s’il avait été élu comme président de la République. En effet, de nombreux médias ont tenté de se projeter alors que les Français sont outrés à la découverte de telles affaires. François Fillon n’a pas été le seul à défrayer la chronique puisque l’affaire Balkany a également fait couler beaucoup d’encre. Le mari a été condamné, il a été incarcéré et il est sorti au début de l’année à cause de sa santé.