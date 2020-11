Francky Vincent accuse la production de TF1 de racisme dans l’émission « La Ferme Célébrités » !

C’est dans l’émission L’instant de luxe diffusée sur Non Stop People, que le célèbre chanteur Francky Vincent, est revenu sur sa participation dans La Ferme Célébrités 3. Cela fait 10 ans maintenant, mais les souvenirs sont encore vivaces, notamment en ce qui concerne certains agissements de TF1 et de certains candidats.

La Ferme Célébrité Afrique, un programme inoubliable pour Francky Vincent !

Ce jeudi 5 novembre 2020, Francky Vincent était l’invité dans L’instant de luxe. Le chanteur guadeloupéen est connu pour ses nombreux et célèbres tubes de zouk, qui ont traversé les frontières.

On se souvient encore de Fruit de la passion ou encore Alice, ça glisse. Cependant, Francky Vincent en plus d’être un zoukeur, semble avoir un grand cœur, puisqu’il aime bien participer à des émissions à titre caritatif, afin de récolter de l’argent pour diverses associations.

Au cours de ces dernières années, on l’a déjà vu participer à l’émission Fort Boyard sur France 2, pour essayer de détrousser le Père Fouras. Toutefois, il y a une émission qui n’a pas laissé que d’agréables souvenirs au chanteur de zouk guadeloupéen.

Il s’agit de l’émission La Ferme Célébrité, à laquelle il avait participé pour la 3e saison. Cette année-là, cela se déroulait en Afrique, et l’émission de télé réalité avait été diffusée par TF1 du 29 janvier 2010 au 9 avril 2010. La Ferme Célébrité Afrique a été animée à l’époque par Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Foucault.

Francky Vincent participait à l’émission pour essayer de gagner le maximum d’argent pour l’association Cent Familles. Malheureusement, il sera éliminé à la 7e semaine avec Kelly Bochenko, celle qui fut Miss Paris en 2009. Finalement, le vainqueur de La Ferme Célébrité Afrique fût Mickaël Vendetta, l’ancien blogueur, qui a remporté ainsi 110 000 € pour le Secours populaire français.

Francky Vincent balance sur La Ferme Célébrités !

Francky Vincent est un personnage connu pour son franc-parler, et cela n’a pas manqué ce 5 novembre 2020, dans L’instant De Luxe. Aussi, il n’a pas hésité à dénoncer le montage de l’émission, puisque d’après le chanteur : « Il fallait montrer un peu l’Antillais paresseux, qui fait la sieste (…) Il y avait des clichés comme ça, affichés à l’écran. Mais moi ça ne m’atteint pas. On était sur TF1, il fallait faire de sorte que les gens parlent de l’émission. Il faut un peu de sensationnel, des choses avec des clichés accomplis au sein du programme. »

Il semblerait que Francky Vincent ait dû mal à oublier certaines choses qui se sont déroulées pendant le tournage de La Ferme Célébrité. D’ailleurs, on dirait bien qu’il s’en veuille un peu : « J’ai laissé faire la chaîne. Le montage est fait pour ça. On va faire en sorte que ce ne soit que les choses cons qui passent, alors qu’entre temps vous avez dit des choses intelligentes. »

Notons que la société de production Endemol n’est pas la seule chose que Francky Vincent n’a pas approuvée durant son séjour en Afrique. En effet, il faut croire que les choses ne se passaient pas si bien que ça entre les candidats enfermés ensemble.

D’ailleurs, le zoukeur semble avoir un problème avec certains de ses camarades d’aventure, et principalement avec 2 d’entre eux en particulier : « J’ai considéré que j’avais affaire à deux abrutis. »

Francky Vincent parle ainsi de l’acteur et chanteur chanteur David Charvet, ainsi que du comédien et chanteur Grégory Basso : « Il y a eu beaucoup de comportements, hors-caméra, qui m’ont fortement déplu. Ce sont des gens qui m’ont pris en grippe. David Charvet m’a dit un jour : ‘je vais balancer toutes tes affaires par la fenêtre’. Je lui ai dit : ‘mais pour qui tu te prends ? Tu t’adresses à un Antillais, Francky Vincent, qui a du caractère, qui peut facilement te prendre et te balancer par la fenêtre’. »

Cette histoire est loin maintenant, surtout qu’elle date d’une dizaine d’année. Chacun a depuis, évolué de son côté…