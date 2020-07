Franck Ribéry victime d’un cambriolage : furieux, il pousse un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux !

De retour d’un match de foot ce dimanche, Franck Ribéry a eu la très mauvaise surprise de retrouver sa villa en Toscane complètement mise à sac.

Un cambriolage d’envergure que l’attaquant français a tenu à partager sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter notamment, Franck Ribéry a diffusé une vidéo où l’on peut voir certaines pièces de la maison sans dessus-dessous. Une vidéo, suivie d’un long message écrit par Franck Ribéry. « Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce « chez-moi » en Italie, pays dans lequel j’ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j’ai découvert… Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, des bijoux, mais al Hamdoulillah ce n’est pas l’essentiel. Ce qui me choque, c’est l’impression d’être à poil. D’avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas. Je ne l’accepte pas ! »

« Que se serait-il passé si nous avions été à la maison ? »

La femme et les enfants de Franck Ribéry n’étaient heureusement pas présents lors du cambriolage. Restée à Munich avec leurs enfants, Wahiba Ribéry a elle aussi réagi à cette très mauvaise aventure. Choquée, elle a tout de même rappelé son attachement pour la ville de Florence, tout en s’inquiétant de cette situation. « Je suis blessée en tant que femme, en tant qu’épouse, et en tant que mère. C’est vrai, nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers à qui une telle chose arrive, mais j’ai le droit d’être triste et d’avoir peur. Que se serait-il passé si nous avions été à la maison ? ». Pour la femme de Franck Ribéry, plus qu’un cambriolage, cette violation de domicile s’apparente plutôt à une violation de leur intimité.

« Comment me/nous sentir bien ici aujourd’hui après ça ? »

Si le président du club de la Fiorentina a appelé le joueur pour lui assurer tout son soutien, l’avenir de Franck Ribéry n’en reste pas moins incertain au sein du club. En effet, après cette épreuve difficile, Franc Ribéry a laissé planer le doute sur son avenir à la Fiorentina. « Comment avoir confiance aujourd’hui ? Comment me/nous sentir bien ici aujourd’hui après ça ? Je ne cours pas après les millions. Grâce à Dieu on ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon, parce que c’est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout. Et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être. »

Le doute plane sur son avenir

Un message clair aux dirigeants et aux supporters du club. La colère de Franck Ribéry s’estompera peut-être dans quelque temps, ces mots étant écrits à chaud. Mais d’ici la fin de la saison, l’attaquant pourrait bien faire de ce cambriolage une raison légitime de partir vers d’autres horizons. Reste maintenant à Rocco Commisso, le président de la Fiorentina, la lourde tâche de convaincre Franck Ribéry de rester dans son club, un an seulement après son arrivée.