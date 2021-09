Florent Pagny sans tabou : Le chanteur se confie sur ses expériences avec les stupéfiants… « J’ai touché un petit peu à tout » !

Connu pour être une personne sans langue de bois, Florent Pagny a révélé quelque peu, son passé dans une récente interview. A propos des drogues, le chanteur a été cash, parlant sans réserve de ses habitudes.

Que dit Florent Pagny à propos des drogues ?

A l’aube de ses 60 ans, Florent Pagny est en forme comme jamais. Revenu sur TF1 en tant que Coach The Voice, le célèbre chanteur régale les téléspectateurs en compagnie de ses célèbres acolytes jurés. Ce jeudi 23 septembre 2021, Florent Pagny a accordé un entretien à un média. Le chanteur est revenu à un moment donné sur certaines étapes qui ont marqué sa vie, d’une manière ou d’une autre. Aussi, il est arrivé un moment où il s’est laissé aller à tester des stupéfiants. Le chanteur a révélé que c’était juste pour savoir, et qu’il avait fait beaucoup d’expériences : « J’ai touché un petit peu à tout », comme il le dit lui-même.

D’ailleurs, il n’a pas hésité à parler de quelques-unes des substances qu’il a touchées par le passé. Florent Pagny a même fini par trouver ce qui lui convenait le mieux parmi tous. Pour le papa d’Inca et d’Aël, le cannabis a été une révélation. Il explique qu’il est difficile à canaliser, parce qu’il est très nerveux et hyperactif. Aussi, il se sert du cannabis comme d’un médicament. Il avoue continuer d’en prendre occasionnellement encore aujourd’hui, puisque cela l’aide. Toutefois, le célèbre chanteur a quand même fait une mise en garde à propos du cannabis. Il a souligné qu’il ne faut pas y toucher quand on est en pleine croissance, donc pas avant un certain âge.

La mère de ses enfants, la femme de sa vie

Oubliez les histoires du passé avec Vanessa Paradis. C’est au côté de la belle Azucena Caamaño que Florent Pagny a trouvé le bonheur depuis plus de 28 ans maintenant. Le couple a quand même attendu jusqu’en 2006 pour se marier, et ils ont 2 beaux enfants. Il s’agit d’Inca et Aël. La femme du chanteur vient d’Argentine, et elle est mannequin et peintre. Evoquant toujours avec tendresse sa femme, Florent Pagny affirme qu’elle est sa complémentarité.

Dans une interview, il révèle qu’il l’a connu quand il était dans une période très sombre de sa vie. Il a même eu du mal à la séduire, puisque Florent Pagny a avoué avoir une manière bizarre pour draguer. Aujourd’hui, tous 2 ont formé une famille, et le chanteur passe sa vie entre 3 pays dorénavant. La France, l’Argentine et les USA.

Le nouvel album « L’Avenir » de Florent Pagny est maintenant disponible 💽🔥

📲 https://t.co/VNCZdwkpE6 pic.twitter.com/Z7JvxhL2iv — Florent Pagny (@florentpagny) September 17, 2021

Alors que son 60e anniversaire approche, Florent Pagny vient de sortir un nouvel album, intitulé L’Avenir. Celui-ci a été produit et composé par l’un de ses amis chanteur également, Calogero. Aussi, il y a eu plusieurs riches collaborations dans cet album qui est disponible depuis le 17 de ce mois de septembre. Il y a eu entre autres, Carla Bruni, Serge Lama, ou encore Barbara Pravi, qui y ont participé.

Un album qui promet d’être un succès, comme les précédents du célèbre chanteur francophone !