Finale de Koh Lanta et Inès Loucif : sa tenue de ce soir dévoile ses formes ! Voici les photos !

Si vous attendez avec la plus grande impatience la finale de Koh Lanta de 2020, sachez que les candidats sont déjà présents dans les locaux de TF1 pour suivre la première partie. Inès Loucif a montré plusieurs stories sur son compte Instagram et elle a la chance d’avoir une loge particulière. D’autres sont plusieurs par pièce, mais il y a des paravents pour respecter la distanciation. Bien sûr, les candidats portent un masque et enfilent le costume de lumière pour cette dernière ligne droite.

Inès Loucif retrouve les candidats de Koh Lanta

La finale s’annonce très sympathique puisque nous saurons enfin si Inès Loucif a remporté les poteaux et le vote du jury. Certes, sur le Web, les tendances sont en faveur de Claude, mais au vu de son physique qui pourrait la favoriser sur les poteaux et sa popularité, elle pourrait créer la surprise et finalement remporter la grande finale de Koh Lanta. Elle a aussi dévoilé sa tenue pour cette grande soirée.

Difficile de reconnaître Inès Loucif puisqu’elle est maquillée et elle a adopté une très belle coiffure .

. Au cours des 40 jours de l’aventure, la jeune femme a perdu près de 13 kilos et elle n’était pas aussi bien apprêtée.

Ce soir, elle enfile sa tenue de lumière puisqu’elle fait partie des trois derniers candidats, mais pour la finale de Koh Lanta, il faudra remporter les poteaux.

Comme elle est assise, impossible de découvrir le bas, mais elle semble porter un bandeau pour le haut du corps.

Cette tenue épouse parfaitement ses formes et les fans devraient donc l’apprécier. En effet, pour cette finale de Koh Lanta 2020 en direct, il faut impérativement briller et se mettre sur son 31.

Inès Loucif opte pour le blanc pour la grande finale

Dans quelques minutes, nous pourrons enfin savoir si Inès Loucif, Claude ou Naoil aura la chance de soulever le mythique trophée de Koh Lanta, mais pour l’instant, ils sont dans les loges. La préparation s’intensifie et vous avez pu constater que la grossesse de la boxeuse avait bien avancé, elle adopte de très jolies formes. Pour Inès Loucif, c’est la couleur blanche qui sera en mesure de l’accompagner pendant cette soirée, mais impossible de savoir si ce sont des talons qui pourront sublimer cette tenue vestimentaire. Si j’avais tendance à émettre une petite hypothèse, je vois bien ce petit bandeau très proche du corps associé à un pantalon assez large ou avec une forme cigarette pour mettre en valeur ses belles jambes. Les talons seraient aussi indispensables comme des escarpins noirs ou rouges pour apporter un peu de pep’s.

Il faudra donc attendre la grande finale de Koh Lanta qui sera dévoilée en seconde partie, c’est-à-dire après l’aventure des poteaux.