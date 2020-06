Fils de Marilou Berry : un cliché très rare publié sur les réseaux, il a désormais 2 ans !

Jusqu’ici, celle-ci avait décidé de ne pas dévoiler le visage de l’enfant, ne publiant aucune photo sur les réseaux sociaux permettant de l’identifier.

Mais c’est aujourd’hui chose faite : le compte Instagram de l’actrice se pare désormais du visage de son petit bout de chou !

Un visage qui vous semblera familier

Saviez-vous que Marilou Berry est la fille de Josiane Balasko ? Il est vrai que lorsque l’on connait son origine, on ne peut que constater la ressemblance frappante qui existe entre les deux femmes, au physique extrêmement proche.

Celle-ci endosse par ailleurs fréquemment des rôles ressemblant à ceux incarnés par sa mère, notamment au sein de comédies françaises.

Et lorsque l’on regarde le visage de son jeune fils, on ne peut que constater que la ressemblance est également troublante : sur le cliché qui représente Andy, ainsi qu’Alexis son compagnon, on découvre ces mêmes traits, qui font tout le caractère du visage de sa maman.

Cette photo a été publiée à l’occasion de la fête des pères, un tendre moyen de rendre hommage à son cher et tendre, pour sa seconde fête des pères, accompagné de leur petit Andy.

Une belle surprise pour sa maman

Mais Marilou n’en est pas à son premier cliché de famille, bien qu’elle n’ait pas eu l’occasion de présenter son fils aux internautes jusqu’ici.

En effet, pour la fête des mères, celle-ci a publié sur Instagram une photo datant d’une bonne trentaine d’années, en compagnie de sa maman Josiane. Cette belle image a très probablement dû flatter sa maman, tant appréciée par le public français.

Et lorsque l’on compare les bouilles de Marilou bébé, et de son fils Andy, la ressemblance est encore un peu plus frappante !

Un adieu récent à son père

Marilou Berry a très probablement encore sur le cœur le récent décès de son papa, disparu l’année dernière, ce qui explique probablement cet engouement pour les clichés familiaux. Celui-ci n’avait que 63 ans au moment de sa disparition, survenue quelques mois seulement après la venue au monde de son fils Andy.

Mais nul doute qu’elle trouve le bonheur au quotidien en compagnie des deux hommes de sa vie, Andy et Alexis.

Un enfant unique

Lors de récentes interviews, il a été demandé à Marilou si celle-ci désirait avoir d’autres enfants, et si la maternité la comblait. En dépit d’un très grand bonheur auprès de son premier enfant, celle-ci a affirmé qu’elle ne souhaitait pas en avoir d’autres.

Elle souhaite visiblement conserver cette petite famille en trio qu’elle forme actuellement avec Alexis et Andy.

Il s’agit d’une volonté que l’on retrouve chez de nombreuses femmes de sa génération, qui souhaitent goûter au bonheur de la maternité, mais avec une famille restreinte, souvent 1 ou 2 enfants au maximum.

La maman n’en est pas moins comblée par l’arrivée de cet enfant dans sa vie, qui n’a fait que resserrer les liens entre elle et son compagnon. Les parents sont aux anges, et profitent de leur vie à trois au maximum. Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles de leur jolie famille dès lors que nous en aurons, notamment de nouvelles photos partagées sur les réseaus sociaux !

Certaines célébrités tentent de conserver leur intimité sans dévoiler l’intégralité de leur quotidien, il n’est pas surprenant que Marilou ait adopté cette stratégie.