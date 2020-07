Evelyne Dhéliat 72 ans : retour sur la carrière de la présentatrice météo à TF1 !

Joyeux anniversaire Evelyne Dhéliat ! Ce dimanche 19 avril 2020, la présentatrice météo a célébré ses 72 ans. L’occasion pour Najac Tribune de revenir sur la carrière prolifique de la présentatrice qui fait la pluie et le beau temps sur la chaîne TF1.

Evelyne Dhéliat est assurément la présentatrice météo qui détient le CDI le plus ancien sur la chaîne TF1. Elle qui a fait ses débuts dès 1969 sur la chaîne, alors appelée « la première chaîne de l’ORTF » avant de devenir la chaîne TF1 en 1975, a tout de suite su séduire les téléspectateurs. En termes de carrière, Evelyne Dhéliat est donc fidèle tout comme en matière de vie sentimentale puisqu’elle n’a jamais quitté son défunt mari.

Evelyne Dhéliat : sa longue carrière sur la chaîne TF1

Evelyne Dhéliat, qui a commencé sa carrière comme speakerine à la « première chaîne de l’ORTF » dès 1969, s’est retrouvée en charge de la présentation des bulletins météorologiques en 1992. Avant de devenir rapidement la présentatrice météo la plus célèbre du PAF, Evelyne Dhélia a tout d’abord animé de nombreuses émissions populaires comme le concours de l’Eurovision en 1980 (les demi-finales et finales françaises), ainsi que “La Maison de TF1”, “Ravis de vous voir”, “C’est bon à savoir” et bien d’autres programmes encore.

Evelyne Dhéliat : sa lutte pour vaincre le cancer du sein

L’animatrice star de TF1 est également connue pour avoir choisi de médiatiser son cancer du sein de manière à en promouvoir le dépistage, incitant toutes les femmes à se faire régulièrement dépister en procédant à une palpation de la poitrine chez un gynécologue.

Victime d’un cancer du sein, Evelyne Dhéliat est contrainte de se faire opérer en 2012, après une longue bataille pour vaincre la maladie. Elle décide alors d’évoquer son combat contre le cancer du sein en accordant une interview sincère et émouvante à Télé-Loisirs.

“Comme cela arrive à des milliers de femmes, j’ai subi une intervention chirurgicale au printemps qui m’a imposé du repos et un traitement”, confie alors la présentatrice météo de TF1.

Evelyne Dhéliat est donc une femme battante, qui ne se laisse pas abattre par les coups durs de la vie. En effet, en plus de son combat contre le cancer du sein, la présentatrice la plus ancienne de la chaîne TF1 a connu un drame : la disparition de son mari, Philippe Maraninchi, décédé d’un AVC.

Evelyne Dhéliat : biographie express