Equipe de France : voici la liste officielle de Didier Deschamps, il y a un peu de changement !

Mardi prochain, les Bleus seront attendus au tournant alors que les entraînements ont été perturbés avec le coronavirus. Le défi est de revenir dans la compétition, retrouver ses marques et affronter la Croatie et la Suède. Vous pourrez notamment suivre les rencontres, elles auront lieu notamment le 8 septembre pour le premier pays et le 5 septembre pour le second. Il n’y a pas forcément de surprises pour cette liste dévoilée par Didier Deschamps en personne qui n’a pas pu échapper à la question sur Benzema.

Voici la liste des joueurs de l’Équipe de France

Alors que les adeptes du ballon rond ont été clairement déçus après la défaite du PSG il y a quelques jours, il sera possible de se consoler avec le premier match des Bleus. La liste est relativement classique et certains seront sans doute titillés puisque vous savez aussi qu’il y a des joueurs du Bayern Munich chez les Bleus. Pour les gardiens, nous aurons Lloris, Maignan et Mandanda. Du côté de la défense, le sélectionneur a fait le choix de Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet et Mendy ainsi que Varane et Upamecano.

Houssem Aouar et Dayot Upamecano seront appelés pour la première fois en équipe de France ce jeudi. Anthony Martial figurera également dans la liste de Didier Deschamps. (@LaurensJulien) pic.twitter.com/hx7ehRT8RW — Actu Foot (@ActuFoot_) August 27, 2020

Le milieu de terrain sera porté par Rabiot, Kanté, Nzonzi, Sissoko et Camavinga .

. Chez les attaquants, nous retrouvons Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné et Martial ainsi que Mbappé dont la prestation n’a pas été saluée au PSG.

Il estime également lors de cette conférence qu’il y aura des changements entre les deux matchs et la situation est difficile.

Le contexte est rythmé par le coronavirus, cela demande donc des précautions et surtout il faut enchaîner deux matchs en trois jours seulement. Didier Deschamps affirme qu’il n’est pas là pour jongler avec la santé des footballeurs. Dans cette liste, nous pouvons également souligner le retour de Martial et les débuts d’Aouar. Didier a aussi insisté sur le fait que la saison de Griezmann avait été complexe, mais il s’agit d’un joueur décisif qui ne peut pas être mis de côté. Généralement, le jeu dépend des entraîneurs, il a donc une place de choix au sein de l’équipe de France. Il y a par contre un grand absent à savoir Matuidi.

Clément Lenglet et Antoine Griezmann ont été retenu par Didier Deschamps pour jouer les matchs de septembre de Nation league. Umtiti et Dembele ont eux été écarté. pic.twitter.com/hGQNycXJNP — FC Barcelone France (@ActuBarcaFR) August 27, 2020

Didier Deschamps reconnaît que la situation est difficile

Rabiot n’a pas été appelé avant la liste, il espère donc qu’il sera au rendez-vous dès le début de la semaine pour la préparation des matchs. En ce qui concerne, Matuidi, la situation est difficile d’un point de vue sanitaire, mais également pour son évolution au sein de l’Équipe de France. Il est dans l’attente d’un permis de travail et il faut que les conditions sanitaires soient respectées, c’est pour cette raison qu’il n’est pas appelé. Didier Deschamps a toutefois un vrai plaisir à retrouver les joueurs après une très longue absence.

Avec le report de l’Euro, les joueurs doivent impérativement retrouver leurs repères dans un contexte sanitaire difficile. Pour Mbappé, la situation n’est pas simple, car, entre les deux rencontres, il devra aussi se retrouver du côté de Lens, les jambes seront alors fatiguées. En ce qui concerne Benzema dans l’équipe de France, la question a bien sûr été posée et fidèle à lui-même, il n’a pas souhaité répondre. Il ne faut pas oublier que cette liste des Bleus est particulièrement importante puisque Didier n’a pas proposé une formation depuis novembre 2019. Le 5 et le 8 septembre sont donc deux dates primordiales pour l’équipe afin d’envisager la suite de la compétition avec sérénité.