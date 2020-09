Enora Malagré prend position sur les violences policières et le racisme !

View this post on Instagram

Le voici le visage de l homme qui est mort sous nos yeux , devant l écran des téléphones portables des passants qui supplient ce policier – bourreau de cesser . Retenons ce visage!! Cet homme se nommait #georgesfloyd . Je prie pour sa famille et ses proches . La scène est insoutenable ! Ça se passe aujourd’hui aux États Unis !! Alors évidemment en France , la plupart des policiers font leur boulot avec respect et honneur ,mais aujourd’hui les chiffres et les abus font peur car pdt des années les divers gouvernements ont laissé faire … 80 % des victimes de bavures policières mortelles proviennent des minorités ethniques ! Ce sont les faits . Un autre fait : le plaquage ventral est tjs autorisé en france en 2020 pour la police alors qu il est interdit dans bcp de pays européens car ils peuvent causer la mort par asphyxie des interpelés ( cf : #georgesfloyd ) …. il faut que les choses changent ! Je suis blanche et priviliegiee mais j ai le devoir aujourd’hui de crier ma colère pour soutenir mes frères et sœurs de couleur qui ne sont pas traités comme je le suis ! Et je ne parle pas que de la police ! Il faut cesser cette déshumanisation du corps noir qui demeure encore ! Cesser la banalisation des souffrances de toutes personnes de couleurs ! Soyons unis !!!! #blacklivesmatter #justicepouradama @assa.traore_ #tousensemblecontreleracisme #ripgeorgesfloyd