Enora Malagré aux côtés de Cyril Hanouna ? Tout semble possible !

TPMP est une émission phare pour C8 qui reviendra dans quelques jours avec, sans doute, un nouveau format, de nouvelles déclinaisons et surtout de nouveaux chroniqueurs. La saison sera alors lancée dans les meilleures conditions, si vous suivez Cyril Hanouna, vous savez qu’un nouveau plateau sera aussi au rendez-vous. Alors que la rentrée se profile à l’horizon, certains espèrent que d’anciens collaborateurs pourraient faire leur apparition comme Enora Malagré.

Les chéris je suis sur le nouveau plateau de @TPMP je suis impressionné. Les equipes ont fait un truc de ouf c est tout simplement révolutionnaire !C est ouf! Et si vous aimiez le plateau des débuts de @C8TV vous allez kiffer! Déjà sur la 1ère y’a 10 mins de DEMO plateau😂❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 20, 2020

Enora Malagré, un vent de fraîcheur dans TPMP

Si vous aviez suivi toutes les émissions avec Enora Malagré, vous savez sans doute qu’elle apportait un vent de fraîcheur. Avec un coup de gueule, elle pouvait transformer une émission fade en une séquence culte. Pour de nombreux téléspectateurs, elle manque à TPMP dont la saison a été assez chaotique notamment à cause du coronavirus. Les chroniqueurs n’ont plus la même fougue et un peu d’inédits ne seraient pas à exclure. Il faudra alors attendre les prochains épisodes pour savoir si Cyril Hanouna a su se réinventer pour perdurer.

Enora Malagré pourrait-elle revenir aux côtés de Cyril Hanouna ? La réponse n’est pas négative, mais difficile de savoir si un projet est au rendez-vous .

. Elle précise dans les colonnes de Télé Star que l’animateur est un grand frère, elle sera alors présente s’il a de nouveaux projets à lui présenter.

Elle veut toutefois d’autres formes, Enora Malagré ne semble pas vouloir refaire ce qu’elle a pu accomplir ces dernières années.

Mes chéris! Comme vous me manquez bcp et que je suis sur qu on a pleins de choses à se dire demain je ferais une session ou je répondrais au maximum de MP entre 10h et midi! J essaierais de faire de mon mieux pour répondre à chacun. Je vous aime forte. Votre baba❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) August 22, 2020

L’arrivée d’Enora Malagré dans la nouvelle saison de TPMP serait vraiment réjouissante pour de nombreuses personnes, car il manque finalement un ou une chroniqueuse susceptible de taper du poing sur la table. Certains débats sont un peu trop lisses et dans plusieurs cas de figure, l’émission a perdu de sa fougue. Certes, pendant le confinement, Cyril Hanouna a tenté de mener son bateau au port avec un format à la maison, mais il manquait ce petit brin de folie. Il ne faut pas oublier que la chroniqueuse avait été autour de la table pendant près de 7 ans.

La bouleversante révélation d’Enora Malagré

Il y a près de trois ans, la chroniqueuse faisait une annonce fracassante depuis son compte Twitter. Enora Malagré estimait ne plus trouver sa place dans cette émission pilotée depuis près de 10 ans par Cyril Hanouna. Elle avait annoncé officiellement son départ de TPMP, les fans avaient été nombreux à être peinés à cause de la situation. D’autres personnes qui ont quitté le plateau ont marqué les esprits comme Agathe Auproux, certains aimeraient qu’elle revienne à la rentrée alors qu’elle semble avoir de nouveaux projets avec le petit écran.

Il faudra désormais attendre le lancement officiel de la nouvelle saison de TPMP notamment pour savoir si des chroniqueurs emblématiques seront susceptibles de revenir ou si d’autres têtes d’affiche pourraient combler les attentes de chacun. Si vous souhaitez des nouvelles d’Enora Malagré, vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, elle poste souvent des photos, des vidéos et des stories. Croisons donc les doigts pour qu’un jour, Enora Malagré puisse retrouver le chemin du plateau de Touche pas à Mon Poste. Elle avait notamment fait une petite apparition pendant le confinement et les retours avaient été à la fois nombreux et plaisants. Cyril Hanouna est aussi très présent sur les réseaux sociaux comme Twitter, il communique aisément concernant le retour de TPMP à l’antenne.