EnjoyPhoenix sur le point d’arrêter Youtube ? Elle met sa chaîne en pause ! Sa communauté réagit !

EnjoyPhoenix alias Marie Lopez a commencé sa chaîne Youtube en 2011. Au début, la jeune femme proposait des vidéos autour de la beauté et elle donnait de nombreux conseils à ses abonnés. Elle a très vite connu un gros succès et sa chaîne dépasse aujourd’hui les 3 millions d’abonnés.

Marie Lopez a touché ses fans avec son histoire personnelle et elle a beaucoup parlé du harcèlement scolaire. La carrière de la Youtubeuse beauté a explosé et ses fans ont pu la voir dans Danse avec les stars sur TF1 et elle a même participé à Fort Boyard il y a quelques années.

Néanmoins, EnjoyPhoenix se fait un peu plus discrète et elle ne participe plus à des émissions télé. La jeune femme a même tenté de changer plusieurs fois les contenus de sa chaîne Youtube. Elle propose des sujets Lifestyle et part quelques fois à la rencontre d’autres Youtubeurs.

EnjoyPhoenix fait une pause sur Youtube !

Pourtant, EnjoyPhoenix fait face à des difficultés depuis quelque temps. La petite amie d’Henry PFR semble manquer d’inspiration et elle ne s’y retrouve plus dans ses vidéos Youtube. Ainsi, ce jeudi 12 août, elle a annoncé une triste nouvelle à ses fans sur Instagram.

Marie Lopez ne se sent plus capable pour le moment d’offrir du contenu à ses fans sur Youtube. De ce fait, elle a choisi de faire une pause sur sa chaîne principale. « C’est la première fois en dix ans que ça va m’arriver mais là, je sens que c’est nécessaire car je suis en train de ne plus pouvoir tenir tout ça » a t-elle annoncé sur Instagram.

EnjoyPhoenix manque d’inspiration et elle n’aime pas ce qu’elle propose à ses fans sur Youtube. Elle veut donc prendre le temps de trouver de nouveaux sujets et aussi se concentrer un peu plus sur elle-même.

Ainsi, la jeune femme a expliqué qu’elle ne reviendra pas sur sa chaîne avant le mois de septembre. « Je me laisse toute la fin du mois d’août tranquille pour poser et réfléchir » a t-elle dit.

EnjoyPhoenix prête à laisser tomber Youtube ?

Marie a ajouté qu’elle se sentait « perdue » et la jeune femme est fatiguée par son emploi du temps chargé. Elle veut donc pouvoir réfléchir sur ce qu’elle souhaite réellement faire sur Youtube mais elle ne s’annonce pas très optimiste. « Si ce n’est pas suffisant, alors je continuerai à prendre une pause en septembre” a t-elle avoué sur le réseau social.

EnjoyPhoenix a déménagé il y a quelques mois à Bruxelles afin de vivre avec Henry PFR. Son déménagement l’a beaucoup stressée et elle semble vouloir privilégier un peu son couple et prendre des vacances. Néanmoins, elle assure qu’elle continuera à faire des Vlogs sur Youtube et elle restera encore active sur Instagram.

Les fans de Marie Lopez ne doivent pourtant pas s’inquiéter. L’influenceuse promet qu’elle sera de retour et qu’elle ne souhaite pas « abandonner » sa communauté.