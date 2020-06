Elon Musk : un ménage à trois avec Amber Heard et Cara Delevingne ? Il dément la rumeur lancée par le Daily Mail !

Le Daily Mail a révélé une affaire plus que surprenante : Elon Musk, Amber Heard et Cara Delevingne aurait été impliqués dans un ménage à trois ! Le milliardaire, patron de Tesla, a démenti cette rumeur. Cette nouvelle affaire ne fera pas de bien à Amber Heard...

Elon Musk a tout pour être heureux en ce moment. Amoureux de la chanteuse Grimes (Claire Boucher de son vrai nom), le couple vient d’accueillir un petit garçon prénommé X Æ A-12. Il a également pris la décision de vendre tous ses biens immobiliers pour acquérir plus de liberté selon ses dires. Cette action a d’ailleurs fait un buzz sur les réseaux sociaux !

Aujourd’hui Elon Musk est papa de 7 enfants et il en est ravi. Il adore les bébés car il les trouve fascinants et a donc été très content d’accueillir son fils. Entre sa nouvelle paternité et son projet SpaceX, il a de quoi s’occuper. Mais une histoire vient perturber sa vie actuelle pleine de bonheur…

Elon Musk : au cœur de rumeurs l’impliquant dans un ménage à trois avec Amber Heard et Cara Delevingne

En effet, le Daily Mail a publié un article affirmant qu’Elon Musk aurait été impliqué dans un ménage à trois avec son ex-compagne Amber Heard et la mannequin Cara Delevingne. L’homme d’affaires a donc démenti ces rumeurs.

Pour rappel, Amber Heard était mariée avec Johnny Depp de 2015 à 2017. Elle l’a accusé de violences conjugales par la suite. Cette histoire a fait l’effet d’une bombe et un procès est toujours en cours. L’interprète de Johnny Depp a attaqué son ex-épouse pour diffamation, d’autant plus qu’elle avait passé un accord financier avec lui réfutant ainsi ces accusations au moment du divorce. Amber Heard s’est mise avec Elon Musk peu après avoir divorcé.

Selon les informations retranscrites par le Daily Mail, ce serait un témoin qui aurait révélé cette liaison entre Elon Musk, Amber Heard et Cara Delevingne dans une déposition transmise à la justice. Le milliardaire ne compte pas se laisser faire et a donc réfuté toutes ces informations auprès du site Page Six.

Elon Musk : il dément les rumeurs de ménage à trois

Il soutient d’abord que Cara et lui sont amis et qu’ils n’ont jamais eu de relations intimes. Il affirme également que la mannequin confirmerait cette information. Elon Musk a profité de l’occasion pour dire une nouvelle fois qu’Amber Heard et lui n’avaient commencé à sortir ensemble qu’un mois après sa demande de divorce. Il déclare qu’il ne pense pas l’avoir intéressée pendant son mariage avec Johnny Depp.

Elon Musk en profite pour adresser un message de paix, las de cette affaire qui dure depuis bien trop longtemps. « Concernant ce procès, je recommanderais à toutes les personnes impliquées d’enterrer la hache de guerre et de tourner la page. La vie est trop courte pour une telle négativité prolongée. Personne ne dira, lorsque tout ceci sera terminé, qu’il aurait souhaité que cette bataille judiciaire dure plus longtemps » s’exprime-t-il.

Cette rumeur de ménage à trois pourrait être l’occasion pour Johny Depp d’avoir plus d’éléments en sa faveur dans ce procès pour diffamation contre Amber Heard. En effet, il pourrait encourager Cara Delevingne à témoigner dans le but de « savoir si elle a des informations qui pourraient s’avérer utiles ».

Affaire Amber Heard contre Johnny Depp : l’acteur a de nombreux soutiens

Plusieurs stars soutiennent d’ailleurs l’acteur de Pirates des Caraïbes. Il peut compter sur Javier Bardem, Pénélope Cruz et même ses ex-compagnes Vanessa Paradis ainsi que Winona Rider. Elles ont affirmé qu’il n’avait jamais levé la main sur elles et elles le pensent incapable d’un tel acte.

De son côté, Amber Heard ne profite pas du même soutien. Son ancienne assistante l’a accusée de violences psychologiques. De plus, son détective l’a abandonnée sur l’enquête contre Johnny Depp. Ses avocats lui ont asséné le coup de grâce lorsqu’une partie de son équipe est partie.

Cette affaire de ménage à trois ne fera donc pas du bien à la réputation d’Amber Heard et Johnny Depp pourrait bien en tirer parti. Même s’il est loin de tout ça, Elon Musk ne souhaite cependant pas que son image soit entachée ! Il veut que toute cette histoire soit passée sous silence et que ce procès qui dure depuis des années termine enfin. En étant avec Amber Heard pendant plus mois, il a dû être au centre de cette bataille sans merci…

Pour l’heure, Cara Delevingne, déterminante dans cette affaire, n’a toujours pas pris la parole. Va-t-elle le faire et se ranger du côté de la version d’Elon Musk ? Va-t-elle apporter de nouveaux éléments à Johnny Depp ? Seul l’avenir nous le dira.