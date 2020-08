Elon Musk se dit effrayé par l’intelligence artificielle DeepMind !

Elon Musk vient de déclarer que la puissance des intelligences artificielles de DeepMind lui faisait peur. Et comme toujours, il suffit que le fantasque milliardaire dise quelque chose pour que cela fasse le buzz. Buzz qui est d’ailleurs souvent calculé. N’a-t-il pas récemment déclaré que les pyramides d’Egypte avaient été construites par des aliens? Comme toujours, il faut prendre les déclarations de l’homme avec des pincettes et ce n’est pas Johnny Deep qui nous dira le contraire. Le facétieux milliardaire lui avait proposé un combat en cage lors de sa procédure contre son ex-épouse Amber Heard. L’acteur soupçonnait cette dernière de l’avoir trompé avec le patron de Tesla.

Qui est DeepMind ?

DeepMind est une société anglaise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Le but initial était de réaliser un logiciel capable de gagner contre des joueurs professionnels de jeux d’arcade. Cette société a réussi en combinant divers algorithmes, à créer un programme capable de battre un champion du jeu de go. Or, les adeptes de ce jeu savent que les stratégies et les règles de ce jeu sont les plus difficiles à mettre sous forme d’algorithme. Créée en 2010 au Royaume Uni, l’entreprise a été rachetée en 2014 pour le prix ahurissant de 628 millions de dollars américains. Aujourd’hui DeepMind est devenu le département d’intelligence artificielle de Google. Pourtant Elon Musk est un actionnaire de Google. Selon lui, c’est pour garder un œil sur ce programme que Elon Musk a acheté des actions de Google. Mais Musk a-t-il raison de s’inquiéter ou est-ce encore une de ses tactiques pour faire le buzz ?

Une intelligence artificielle époustouflante

En fait l’intelligence artificielle mise au point par DeepMind a battu, à plusieurs reprises, les meilleurs experts humains dans les jeux les plus divers. Il s’agissait tant de jeux d’échec que du fameux jeu de go, si difficile à algorithmiser. L’intelligence artificielle AlphaStar final, créée pour le jeu StarCraft 2 a réussi à battre les meilleurs joueurs et a ainsi décroché le titre de grand maître. Ainsi ce programme peut permettre à un joueur de renforcer sa stratégie mais il peut aussi le battre, ce qui est tout le paradoxe de cet algorithme.

Mais qui a déjà posé des problèmes d’atteinte à la vie privée

En 2016, DeepMind, l’entreprise à l’origine de ces intelligences artificielles a cependant été pointée du doigt en raison d’un partenariat avec Nationnal Health Service. La société avait développé une application permettant au corps médical de suivre en temps réel les patients atteints d’affections rénales. DeepMind avait créé l’application Streams pour ce faire. Mais il s’est très vite avéré que l’application transférait à Google, l’intégralité des données des patients. Or, les seules données transférées devait être celles relatives à la surveillance des reins. En réalité, l’application transférait toutes les données des cinq années précédentes, comportement à l’hôpital et données personnelles des visiteurs y compris.

L’inquiétude d’Elon Musk est sans doute fondée

L’affaire de l’hôpital anglais est inquiétante et attentatoire à la vie privée des malades. Elle est également en contradiction avec la protection des données telle qu’elle est définie par l’Union Européenne. Si le fantasque milliardaire s’inquiète alors qu’il est à la tête d’entreprises à la pointe de la technologie, son avis doit être pris au sérieux. Si aujourd’hui les algorithmes sont d’une telle puissance, il faut cependant être conscient que le progrès existe. Ceci signifie que ce qui est possible aujourd’hui n’est que le début de ce qui sera possible demain. Une telle capacité mise au service du progrès peut apporter de grandes améliorations dans la vie de tout un chacun. Par contre, si toute cette technologie tombe dans les mains d’une personne mal intentionnée, il y a effectivement de quoi être très inquiet.