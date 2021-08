Élodie Gossuin : L’ancienne miss France partage un joli cliché de sa famille avant l’effervescence de la rentrée scolaire !

Les vacances ont été belles pour Élodie Gossuin et sa famille. Malheureusement, elles arrivent déjà à leur fin. En effet, l’ex miss France se prépare pour la rentrée de ses enfants. Pour marquer la fin de leurs vacances, elle partage sur Instagram un joli cliché de famille. C’est le dernier week-end tranquille avant le grand marathon de la rentrée des classes.

Élodie Gossuin renouvelle ses vœux avec son époux : de belles vacances d’été pour la famille de l’ex miss France !

Élodie Gossuin, aujourd’hui animatrice, est connue avant tout pour son titre d’ex miss France. Âgée de 40 ans, elle est mariée et mère de 4 magnifiques enfants. Elle a donné naissance à des jumeaux en 2007, Jules et Rose. Ensuite en 2013 elle a eu encore des jumeaux, Léonard et Joséphine.

Pour ces vacances, toute la famille s’est retrouvée dans les Landes pour de bons moments de détente. Élodie Gossuin en a profité au maximum, et a d’ailleurs publié des photos sur les réseaux sociaux. En plus, à cette occasion, le couple Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie s’est uni à nouveau. Après 15 années de vie commune, ils ont tenu à renouveler leurs vœux.

On peut donc dire que c’était des vacances inoubliables pour la famille. Ils ont pu profiter du sable, de la mer, et de nombreuses attractions. Seulement tout ça doit prendre fin, car la rentrée des classes c’est pour bientôt.

Élodie Gossuin se prépare pour la rentrée de ses enfants

Pour Élodie Gossuin, la rentrée qui approche marque la fin des vacances d’été. Elle se prépare déjà mentalement à reprendre avec les nombreux tracas de l’année scolaire. Toutefois, en attendant de replonger dans son quotidien, elle partage sur Instagram une dernière photo de vacances. On peut la voir avec son époux et deux de leurs enfants. Elle écrit en légende : « Préparation mentale intensive du marathon de la rentrée des classes ».

Elle ajoute ensuite un commentaire pour faire de l’humour sur la difficulté de la reprise des classes pour les parents. « Dernier week-end avant couverture de livres, papiers prises de tête, jonglage six emplois du temps, hâte hâte hâte ». Elle semble à la fois stressée et ravie de pouvoir se consacrer à toutes ces tâches. Elle en profite aussi pour souhaiter bon courage aux parents qui se retrouvent dans la même situation.

De son côté, elle conduira ses enfants au collège et à l’école élémentaire. Ce sera donc un véritable défi à relever. Heureusement, son époux a choisi d’être père au foyer. En plus, Élodie Gossuin qui se dit être une maman cool partage une relation fusionnelle avec ses petits. « Je parle beaucoup avec mes enfants, je suis leur copine, leur confidente. Pour le moment, je crois qu’ils me parlent de tout ». Le couple ne devrait donc pas avoir trop de mal à s’en sortir.