Elisabeth Quin (28 minutes) : La journaliste se livre sur diverses questions lors d’une interview sans tabou !

28 minutes sur Arte débutera le 30 août prochain avec à sa tête Elisabeth Quin. Cette dernière est récemment apparue dans une interview. Elle s’y est d’ailleurs confiée sur divers sujets, et ce, sans tabou. Découvrez dans la suite tout ce qu’il en ressort.

Une émission toujours aussi accrocheuse malgré ses longues années

L’émission 28 minutes soufflera son dixième anniversaire en janvier 2022. Pourtant, ses téléspectateurs n’éprouvent aucune lassitude. On se rend compte que c’était plus ou moins un million de personnes qui se retrouvaient devant leur poste dernièrement.

Le lundi 30 août prochain annonce la nouvelle rentrée de 28 minutes et Elisabeth Quin sera la présentatrice. Cette dernière n’a d’ailleurs pas caché sa joie dans son interview.

Elisabeth Quin se confie

La souriante journaliste et passionnée a hâte de retrouver les téléspectateurs surtout que la rentrée s’annonce chargée. La crise sanitaire qui sévit prend beaucoup de place dans l’actualité, tout comme la présidentielle 2022 qui approche. « C’est une année importante, mais il n’y a pas que la France, il y a l’international aussi où il se passe beaucoup de choses. Ça va être riche et tragique » avait affirmé Elisabeth Quin.

Dans son émission, Elisabeth Quin parle certes d’actualités, mais marque une grande différence avec les chaînes d’informations classiques. La journaliste relaie de l’information, crée le débat, mais s’assure de faire tout ceci avec une pédagogie sans pareil. Elisabeth Quin initie des débats cadrant avec l’écologie. Elle reçoit des philosophes qui parlent de l’être humain ou des animaux.

Pour la journaliste, tout ceci permet de semer de bonnes graines dans les cœurs et donne envie aux gens de vivre d’une meilleure façon. Le plus poignant, c’est qu’elle et son plateau télé se gardent de donner des leçons. Consciente que son émission n’a pas la science infuse, l’équipe garde toujours ce côté humble et de doute dans le travail. Une formule parfaite pour laisser une empreinte de bonne humeur selon Elisabeth Quin.

La place qu’occupe la famille

Elisabeth Quin a été interrogée sur la place qu’occupe sa famille dans le cas où elle anime une quotidienne à 20h05. La journaliste n’a pas retenu ses mots. Pour elle, tout semble bien aller surtout que sa fille est déjà grande. « Ma fille a 19 ans, et elle n’a plus besoin que je sois là pour le dîner ou les devoirs », avait-elle lâché. Aussi, le fait que les émissions soient en direct ou enregistrées dans les conditions du direct vers 18h lui libère ses soirées. En ce qui concerne la vie de famille, elle a également ses week-ends.

Grande passionnée de mode et de culture, Elisabeth Quin n’est pas du tout prête à faire un choix. Pour elle, la mode est une partie de la culture. En parlant culture, il faudra souligner que son livre ‘’La nuit se lève’’ a également été évoqué dans l’entretien.

Elle y raconte en effet le combat qu’elle a mené contre la cécité. À la suite de sa parution, la journaliste affirme avoir reçu de nombreux courriers. Certains parmi ces derniers comportaient des médicaments et des produits pouvant l‘aider à ne pas perdre la vue. Même deux ans après la sortie de son livre, elle continue à recevoir des témoignages de gens qui ont été très touchés.

Pour finir, Elisabeth Quin a précisé que sa vue continue à se dégrader. Toutefois, ceux qui la soignent font le maximum pour ralentir l’évolution du mal.