Dwayne Johnson : le portail ne s’ouvre pas ? Il l’arrache à mains nues !

Dwayne Johnson est un acteur qu’on ne présente plus. C’est l’acteur le mieux payé actuellement. Mais il faut aussi se rappeler que l’homme est un ancien catcheur ou plutôt une star du catch. Et d’ailleurs cela se voit. Celui qui est connu sous le nom de « The Rock » était et est toujours une montagne de muscles. Et il fait merveille dans les films d’action. Il vient d’être classé deux fois d’affilée acteur le mieux payé. Il est vrai que tous les films de l’acteur sont des succès. En effet il est actuellement dans tous les blockbusters ou presque. Et la filmographie de l’acteur est plus qu’impressionnante. Il tourne en non stop et a plusieurs projets en cours. Il tourne actuellement pour Netflix, et c’est à cette occasion qu’il s’est une fois de plus, positivement distingué.

De fortes intempéries ont provoqué une panne

En fait, de fortes intempéries ont provoqué une panne du portail électrique de « The Rock » . Le système électrique était en panne et il était impossible pour l’acteur de sortir de chez lui. Bien entendu l’acteur a tenté de voir ce qui se passait et faire en sorte que le portail s’ouvre pour qu’il puisse enfin sortir de chez lui pour se rendre sur son lieu de travail. En effet, l’ancien catcheur tourne actuellement Red Notice, une série pour Netflix. Et l’homme doit commencer à 9 heures. Or, Johnson est un homme qui respecte ses horaires de travail. Et il n’est pas le genre d’homme à se laisser arrêter par des détails techniques. C’est ainsi qu’ayant fait chou blanc dans ses tentatives de réparation, il a fini par contacter les services techniques. Ces derniers lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas intervenir rapidement. Ils avaient besoin de 45 minutes pour pouvoir venir réparer. The Rock a donc réglé les choses à sa manière.

Dwayne Johnson arrache le portail

L’acteur s’est dit qu’il n’allait pas se faire gâcher sa journée de travail par un portail récalcitrant. Il a donc tout simplement arraché le portail. Il ne l’a pas sorti simplement de ses gonds. The Rock a arraché le tout, à mains nues et il a posé le portail de coté et a demandé à ses services de sécurité de garder la maison en attendant les équipes de réparation. En fait selon l’entourage du champion, les réparateurs avaient été très surpris de voir l’état du portillon. Ils ont encore été plus surpris d’apprendre que l’acteur avait arraché l’installation à mains nues, sans l’aide du moindre outil. Et les photos sont terriblement impressionnantes. Bien entendu ses amis sont totalement fans de cette action.

The Rock ne voulait pas être en retard à son travail

Celui qui a tourné dans Fast and Furious ou encore dans Jumangi, est un acteur très respectueux de son travail et de ses horaires. Et il n’avait aucune envie de venir en retard à son travail. C’est d’ailleurs comme cela qu’il a expliqué son geste. En effet, l’homme a indiqué qu’il fallait qu’il soit à son travail à 9 heures. Et que, partant de là, il ne souhaitait pas faire attendre les gens. Il a expliqué qu’il savait très bien qu’il y avait une équipe formée de centaines de personnes qui l’attendait pour travailler et qu’il lui devait d’être à l’heure. Il ne pouvait donc pas se permettre d’arriver en retard à son travail et bloquer ces gens à cause d’un portail qui ne s’ouvrait pas. Ses camarades de tournage étaient impressionnés. Et ils l’ont fait savoir. Ils s’en sont donnés à coeur joie sur Instagram. Gageons que le nouveau portail va se méfier la prochaine fois qu’il voudra tomber en panne. The Rock ne se laisse pas enquiquiner par un portail.