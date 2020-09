Doc Gyneco ne reviendra pas sur TPMP, Cyril Hanouna parle d’un complot

Cyril Hanouna, en tant que chef d’orchestre de son émission à succès Touche pas à mon poste, aime surprendre les téléspectateurs avec l’arrivée de surprenantes nouvelles recrues. Si certaines ne font qu’une brève apparition (Lââm, Ayem), d’autres parviennent à se faire une place de choix. C’était le cas de Doc Gyneco, l’ancien rappeur et ami de Cyril Hanouna, qui était présent au quotidien aux côtés des chroniqueur. Mais ses fans seront déçus d’apprendre qu’il ne reviendra pas sur C8. Il s’est expliqué à ce propos sur Twitter, après avoir raté sa première émission sans prévenir Cyril.

Doc Gyneco regrette être la cible de haine et de moqueries

Lundi 14 septembre, le rappeur devait faire son grand retour sur Touche pas à mon poste mais ne s’est jamais montré. Cyril Hanouna qui a l’habitude de ne rien cacher aux internautes, leur avoue qu’il ignore où il se trouve. Il explique l’avoir vu le matin même dans les locaux de la chaîne, mais qu’il reste sans nouvelle depuis. Personne ne savait où il se trouvait, ce qui faisait beaucoup rire les chroniqueurs sur le plateau, habitués au comportement parfois étrange de l’artiste.

Mais ce comportement, certains fans de l’émission n’en peuvent plus. Ils regrettent en effet que Doc Gyneco ne soit finalement qu’un simple sidekick comique, aux interventions souvent lunaires et guère intéressantes car hors de propos. Et visiblement, c’est cette haine sur les réseaux sociaux qui aurait poussé le rappeur à prendre la décision de quitter le show télévisé. Il a annoncé la nouvelle sur Facebook :

« Mes amis, vous n’aimez pas TPMP, vous m’avez dit de ne pas y aller, vous préféreriez que je n’y aille pas. À vous toutes et tous, je peux le dire : je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. Donc je n’y suis pas allé. D’après vos commentaires virulents, vous ne souhaitiez pas que j’y aille et vous m’avez dit ressentir à TPMP un flow violent de haine et de moquerie (…). Nous ne mangerons pas le pain de la honte. »

Cyril Hanouna et son équipe réagissent au départ de Doc Gyneco

C’est un départ pour le moins loufoque, particulier, qui est une belle démonstration de la personnalité atypique de l’artiste. L’émission est habituée des départs un peu fou, comme celui de Thierry Moreau qui avait décidé de quitter le programme en plein direct, de manière définitive.

Cyril Hanouna a en tout cas confié aux téléspectateurs et chroniqueur qu’il était « sur l’enquête« . Il s’étonne réellement de l’absence de son ami, au point où il parle même d’un complot : « Il devait venir. Il était comme un fou, il est venu me voir au bureau hier. Et là, je ne sais pas. Apparemment, des gens lui auraient monté la tête. On parle d’un complot, je ne rigole pas. »

Des propos qui ne rassurent pas les fans du rappeur puisque Cyril Hanouna insiste en disant que c’est « plus embêtant que ce qu’on pensé » et que l’artiste « aurait apparemment vrillé à cause d’une autre personne« . Mais l’animateur ne semble avoir aucune rancune envers son ami qu’il d’écrit comme une personne qu’il aime.

Kelly Vedovelli touchée par ce départ

La jeune chroniqueuse Kelly Vedovelli, proche du rappeur, était visiblement très touchée par toute cette histoire incongrue et a donc logiquement souhaité s’exprimer à ce sujet : « Je n’ai pas trop apprécié ce qui a été dit. En fait, on est juste peinés parce qu’on l’aime trop, ça se passait super bien avec lui. On a partagé énormément de choses ensemble. »

Cyril Hanouna a finit par conclure en expliquant qu’il ne fallait pas prendre en compte les propos de Doc Gyneco sur Facebook (qui ont été supprimés depuis). Doc Gyneco reste « leur pote » et on attend avec impatience de nouvelles informations au sujet de cette curieuse affaire. Connaissant le caractère de Cyril Hanouna, il ne cachera sans doute rien aux fans de l’émission, lui qui souhaite jouer franc-jeu avec eux. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en saurons plus.