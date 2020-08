Denis Brogniart : le rêve qu’il s’est autorisé à concrétiser

Dès le début de l’année prochaine, Denis Brogniart sortira son premier roman, aux éditions Flammarion.

A 53 ans, l’animateur de Koh-Lanta semble avoir pris le temps de travailler sur l’un de ses rêves pendant le confinement. Un objectif atteint pour le journaliste, qui publiera début 2021 un livre inspiré d’une histoire vraie, autour du monde militaire.

Une aventure de plus pour Denis Brogniart

Incapable de se résigner à l’inactivité, Denis Brogniart a mis le temps du confinement à profit. Pour lui, l’assignation à domicile s’avérait être un moment idéal pour se pencher plus concrètement sur un “rêve qui le turlupinait depuis quelques années”.

Fasciné par l’armée, l’animateur a choisi ce thème comme décor et intrigue pour son premier roman, “inspiré d’une histoire vraie avec des militaires, dans tout ce que cela a de plus noble et de plus compliqué”, a-t-il expliqué au micro de France Inter.

Une « passion » pour l’armée, que Denis Brogniart affiche clairement : “Si je n’avais pas été journaliste, je pense que j’aurais été militaire”, confie-t-il, avant de souligner les similitudes avec son métier actuel.

“Je pense qu’il y a énormément de points communs, de similitudes entre l’armée et notre métier de journaliste. Avec des périodes de travail très intenses puis des périodes un peu plus calmes, ce goût du voyage, de l’aventure, de la découverte”, affirme-t-il.

Un roman tiré d’une histoire vraie

Confronté aux défis physiques des aventuriers de Koh-Lanta depuis 21 saisons, il semble que Denis Brogniart soit imprégné de l’idée de dépassement de soi et de performance. “L’écriture de ce roman, tiré d’un personnage qui existe, m’a permis de pénétrer un peu plus l’institution”, explique l’animateur, qui tenait à évoquer le sort « des aventuriers de la vie moderne ».

De quoi prouver encore un peu plus la fascination de Denis Brogniart pour l’idée d’aventure. Grand sportif lui-même, le présentateur s’affiche volontiers sur ses réseaux sociaux lors de défis à vélo. De grands challenges qu’il partage avec sa communauté, démontrant alors une condition physique exemplaire. Captures d’écran à l’appui, Denis Brogniart se vante de longs parcours réalisés avec ses compagnons sportifs.

Un amour du sport, et du dépassement de soi qui a poussé certains journalistes à interroger le présentateur sur son potentiel désir de participer lui-même à l’émission qu’il incarne depuis des années sur TF1. A cette question, Denis Brogniart avait assumé une identification forte aux candidats de Koh-Lanta, et même une pointe d’enviosité.

Denis Brogniart de retour avec une nouvelle saison de Koh-Lanta

En attendant la parution de ce roman, Denis Brogniart est depuis peu de retour sur TF1 avec la nouvelle saison de son émission « Koh-Lanta ». Une saison inédite, intitulée Les 4 Terres, qui pour la première fois proposera quatre équipes de candidats, au lieu de deux.

Plus de 24 aventuriers s’affronteront aux îles Fidji pour tenter de succéder à la dernière grande gagnante de l’aventure, Naoil. Son parcours exemplaire et sa victoire avait été largement suivis par les téléspectateurs lors de la période de confinement.