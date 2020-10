Denis Brogniart (Koh Lanta) : une rue nommée en son nom, l’animateur n’en revient pas et s’en amuse !

Il faut dire que Denis Brogniart ne semble pas prêt de partir de l’émission Koh Lanta qu’il mène d’une main de maître depuis maintenant de très nombreuses années. Sur les réseaux sociaux, l’animateur qui n’a plus à faire ses preuves est également très apprécié par sa communauté. Il est en effet suivi sur le réseau social Instagram par près de 490 000 abonnés qui n’hésitent jamais à commenter ses publications !

Denis Brogniart : il découvre un nom de rue qui porte son nom et s’en réjouit grandement !

S’il y a bien quelque chose que Denis Brogniart n’était pas prêt de voir arriver suite à sa grande popularité grâce à l’émission Koh Lanta – les 4 Terres diffusée actuellement sur TF1, c’est bien d’avoir un nom de rue inauguré en son nom. Il faut dire que de nos jours, il y a bien peu de personnalités françaises qui ont eu la chance d’avoir leur nom apposé à une rue ou une avenue. Comme il l’a raconté sur son profil Instagram, la bonne nouvelle lui a été rapportée par une amie à lui, Clémentine De La Grange.

Et c’est dans la ville de Sevres que l’on a pu découvrir une rue en son honneur ! Ceci étant dit, les internautes les plus assidus auront remarqué qu’il ne s’agit pas du nom exact de l’animateur de Koh Lanta, mais bien d’un autre nom. En effet, on peut lire sur le nom de la rue “Rue Brongniart”. Au dessus, on peut lire qu’un grand admirateur de Koh Lanta a rajouté le prénom “Denis” au nom de la rue, pour que cela écrive ainsi “Rue Denis Brongniart”. Mais malheureusement, comme le signale Denis Brogniart, la rue a été originalement nommée de cette façon en l’honneur de l’architecte français Alexandre Théodore Brongniart. Ce dernier a notamment construit la bourse à Paris, rien que ça !

Mais bien qu’il ne s’agisse que d’une plaisanterie, on imagine que Denis Brogniart n’a pu qu’être flatté en voyant l’hommage que lui a rendu ce téléspectateur fidèle… Il faut dire qu’il noue un lien tout particulier avec ces derniers depuis qu’il s’est crée une île sur le jeu de Nintendo Animal Crossing !

Denis Brogniart (Koh Lanta) : ce lien très spécial qui le relie à ses fans !

En effet, lors de la sortie du jeu-vidéo Animal Crossing sur la console Nintendo Switch, le concept a fait un véritable malheur pendant la période de confinement qui a duré pendant plusieurs mois à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Tout récemment, dans le cadre d’une campagne promotionnelle du jeu vidéo en partenariat avec TF1, on a pu voir des spots télévisés avec Denis Brogniart en train de jouer à Animal Crossing !

Et comme on a pu le voir dans une publication qu’il a tout récemment partagé sur son compte Instagram, Denis Brogniart invite donc sa communauté de téléspectateurs à venir visiter son île dans le jeu : un moyen encore une fois inédit de prolonger le lien qui unit les téléspectateurs de l’émission de téléréalité avec l’animateur Denis Brogniart qui fait encore cette année partie des animateurs les plus appréciés par les français ! Ce n’est sans doute pas un hasard si encore une fois l’émission fait un véritable carton !