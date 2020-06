Demi Lovato, elle s’affiche ultra-canon en maillot de bain sur Instagram ! La température monte avec la photo de son postérieur !

Ce dimanche 03 mai, la jeune femme a posté une série de clichés où elle est apparaît plus sensuelle que jamais ! Une chose est sûre, la chanteuse sait comment mettre en valeur son corps et ses attributs..

Maillot de bain une pièce rouge, cheveux mouillés et regard de braise, Demi Lovato a fait monter la température de sa piscine de plusieurs degrés !

Avec la légende : « Faites glisser pour voir comment j’ai découvert la fonction de retardateur pour prendre des photos. @angelokritikos – vous en difficulté boo boo » , ce post a créé un véritable buzz !

Avec pas moins de 3,5 millions de likes en quelques heures, les fans de la belle brune se sont enflammés! Et tous les commentaires sont unanimes, tous trouvent que la jeune femme est sublime dans ce maillot de bain drapé.

Les amis stars de Demi Lovato se sont également manifesté ! C’est notamment le cas d’Ashely Graham, la mannequin grande taille extrêmement populaire sur Instagram qui a commenté : « my girl is straight fire » .

Les photos de la jolie brunette ont échauffé la toile en ce dimanche de confinement ! En dehors de sa beauté époustouflante, ses fans sont ravis de voir leur star préférée autant en forme.

Demi Lovato, son combat contre ses démons

La jeune femme qui a traversé une période vraiment difficile après avoir failli mourir d’une overdose, se bat depuis de longues années contre sa maladie mentale et ses addictions. En effet, après un séjour en centre psychiatrique en 2018, les médecins lui ont diagnostiqué des troubles bipolaires.

Et c’est cette maladie qui a poussé encore plus loin son addiction aux psychotropes. Pendant de longues années, alors qu’elle clamait haut et fort qu’elle était clean, Demi Lovato a continué à avoir des problèmes avec l’alcool et la cocaïne.

Son overdose, en juillet 2018 a été un véritable électrochoc pour la jeune femme qui s’est senti enfin prête à changer de mode de vie.

En janvier 2019, grâce à sa détermination et au soutien sans failles de sa famille et de ses amis, notamment celui de Selena Gomez une amie d’enfance, Demi Lovato annonce sur Instagram qu’elle est sobre depuis 6 mois.

Depuis cette époque, la belle brune, actrice et chanteuse se consacre à sa musique et à son bien-être. Elle prône un mode de vie sain, et assume de mieux en mieux l’image qu’elle renvoie.