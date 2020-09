Décès d’Érick Morillo : célèbre DJ avec le titre I like to move it, la chanson de Madagascar !

Vous avez sans doute déjà entendu cette chanson assez emblématique puisqu’elle a rythmé les épisodes de Madagascar. En effet, le titre I like to move it est une vraie référence. Cette triste nouvelle concernant le décès d’Érick Morillo a été partagée par le site TMZ. Il aurait perdu la vie alors qu’il se trouvait à Miami Beach et son corps sans vie a été retrouvé par les forces de police le 1er septembre. Le média américain ne donne pas de détails concernant les circonstances ou les causes de la mort.

Malgré toutes les dérives du personnage (sexe, drogues, alcool), @ErickMorillo restera l’une des plus grandes légendes de la musique électronique. Il a été l’un des premiers artistes que j’ai admiré dans ma découverte de la musique électronique dans les années 2000. RIP LEGEND 🥺 pic.twitter.com/7irSixpHAb — Fabian Dori (@Fabiandori) September 1, 2020

Érick Morillo a fait danser le monde entier !

Il suffit de lancer le film Madagascar pour avoir cette envie irrésistible de danser sur le titre incroyable I like to move it. Les adultes et les enfants sont nombreux à l’apprécier sans savoir qu’il s’agit d’un titre d’Érick Morillo. Ce dernier était toutefois un célèbre DJ qui a pu faire danser la planète, mais comme tous les artistes de ce genre, ils sont souvent derrière des platines et méconnus. Certes, certains DJ peuvent tirer leur épingle du jeu puisqu’ils apparaissent dans des festivals de renom, et même à la télévision. Toutefois, si vous n’appréciez pas forcément la musique de club, cet univers reste méconnu pour vous.

⚡🇺🇸FLASH – Le DJ Erick #Morillo, 49 ans, mondialement connu pour son tube « I Like to Move it » a été retrouvé mort à Miami Beach. Contexte du décès non précisé. (TMZ) pic.twitter.com/11hL9RBvRx — Brèves de presse (@Brevesdepresse) September 1, 2020

Les rumeurs qui ont été propagées sur la toile sont-elles à l’origine de son décès ?

Si vous suivez l’actualité, vous avez peut-être constaté qu’Érick Morillo a été la cible d’accusations concernant un harcèlement sexuel.

En août 2020, il aurait donc fait l’objet d’une arrestation selon Voici pour une agression sexuelle.

Les faits remonteraient à 2019 et auraient eu lieu chez lui.

Apparemment, la victime serait une DJ qui aurait pu travailler avec lui. Cette dernière aurait constaté qu’elle se trouvait nue sur le lit et Érick Morillo était à côté totalement nu. Elle l’aurait alors accusé d’agression sexuelle alors qu’elle était inconsciente. La victime aurait aussi précisé que le DJ aurait pu la droguer, mais Érick Morillo a nié tous les faits.

DERNIERE MINUTE – Erick Morillo, 49 ans, DJ star de la house et interprète du tube "I Like to Move it", retrouvé mort à Miami Beach ce soir (TMZ) #ErickMorillo #newyork #dj #miami https://t.co/oZC0iDaqWC — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) September 1, 2020

Érick Morillo avait brillé dans les années 90

Il a commencé sa carrière il y a très longtemps, dans les années 90 notamment grâce à Reel 2 Real. C’est à ce moment qu’il propose le fameux titre qui se retrouvera plus tard dans le dessin animé Madagascar. Il le propulse alors à Ibiza, la terre incontestée de tous les amateurs de musiques de club. Il a eu l’occasion de collaborer avec des artistes de renom comme P.Diddy et il a même récupéré plusieurs récompenses. Le film Madagascar a donc été un tremplin incroyable pour Érick Morillo puisqu’il est propulsé sous le feu des projecteurs en 2005.

Le titre qui avait déjà connu un certain succès auprès des passionnés du genre a pu savourer un autre succès auprès de la nouvelle génération. La chanson avait fait l’objet d’un Remix pour apparaître dans la bande originale du long-métrage qui a été décliné en plusieurs épisodes. Cela lui avait notamment permis de déguster une belle renaissance. Il faudra sans doute patienter pour connaître plus précisément les circonstances du décès du DJ Érick Morillo. Ce dernier devait se retrouver face à la justice le 4 septembre prochain pour les faits d’agression sexuelle. Apparemment, des tests ADN auraient été réalisés et ils seraient positifs.