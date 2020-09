Décès de Mehdi Boureghda : Matt Pokora en deuil !

La vie n’a pas de sens que si on ne la partage pas avec ses proches et amis.

Quand parfois de graves évènements viennent à nous séparer de ceux qu’on aime, cela laisse un vide qui tarde à se combler.

La terrible nouvelle concerne l’artiste Matt Pokora, lui qui a été en juillet 2019 disque de platine avec son album « Pyramide »’.

Cette terrible nouvelle qui a choqué le monde a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Dans cet article, nous vous dirons tout sur le deuil que porte Matt Pokora.

Mauvaise nouvelle pour Matt Pokora

La nouvelle est tombée sur les réseaux sociaux. Rien ni personne ne pourra plus le sauver, il est parti, l’homme s’en est allé. Il a laissé derrière son entourage endeuillé. C’est sur Instagram que le Directeur de la boîte où travaille l’ami de Matt Pokora a publié la terrible nouvelle. Il a annoncé officiellement sur son compte, le décès de son collègue de travail, Mehdi Boureghda. Il l’a publié en mettant sur son mur une photo (un cliché noir) en dessous de laquelle il écrit une légende triste et sobre.

Le Directeur de la boîte de nuit et VIP Room de son nom Jean Roch ne s’est pas arrêté là. Tellement touché par cette terrible nouvelle, il fait une grande révélation.

En effet, il écrit dans son story des paroles touchantes, de compassion et de tristesse. On pouvait ressentir dans ses écrits :

qu’il ne s’était pas remis de ce départ prématuré et qu’il lui est difficile d’y croire,

qu’il était prêt à lui pardonner si ce décès était une mauvaise blague,

que tous ses gestes et blagues d’autrefois sont restés dans sa mémoire et quand il ferme ses paupières il le voit.

@MPOFFICIAL "Sushis et soirée champions league à la maison avec les frangins @yohannmalory et mehdiboureghda…" pic.twitter.com/4bzHRKYub7 — PokoNewz (@PokoNewz) April 4, 2014

Il parle au nom de son projet dans lequel, le défunt était chef, il regrette surtout des époques et des choses comme :

ne lui avoir pas dit qu’ils l’aimaient et le serrer dans leurs bras,

qu’ils tiennent à lui et,

pour finir qu’ils n’oublieront pas l’ami et l’associé qu’il a été pendant tout ce temps.

De ces posts, on pouvait comprendre que « Medhi » comme Jean Roch et ses amis aiment l’appeler, était plus qu’un simple associé.

Matt Pokora : un « membre » de la famille en deuil

À la suite de cette terrible nouvelle, beaucoup de réactions ont suivi sur Instagram. Des personnalités à l’image de Baptiste Giabiconi ont commenté et adressé leurs condoléances à la famille sur la page du défunt. Les fans aussi se sont mis et ont balancé tous les messages de soutien à leur artiste préféré qui est en deuil. Il y a eu même des inconnus, une femme et un enfant très jeune qui lui ont également adressé des messages. Cela traduit bien de l’importance de « celui qui n’est plus »’ et l’impact que cette disparition aura.

La famille Pokora n’est pas restée en marge de cette triste nouvelle. Elle ferait même partie des plus touchées, car Matt Pokora et Mehdi Boureghda étaient très proches. Medhi le considérait comme un frère, un membre de sa famille. Ce qui explique la réaction de Christina Milian, la compagne de Matt Pokora, en commentaire sur la publication. Dans un commentaire, elle a adressé ses condoléances à la famille éplorée. La réaction de Matt Pokora serait donc très attendue. Il a en effet appris qu’il sera « Papa »’ récemment. Une mauvaise nouvelle qui vient entacher la bonne apparemment.

Sur le compte de Medhi, l’on pouvait voir les photos des deux « frères » en joie pendant des occasions spéciales comme les anniversaires et les grands évènements qui les réunissaient. D’ailleurs, dans le premier semestre de 2017, Medhi a rendu hommage à Matt Pokora sur l’une de leur photo. Il le félicitait pour la réussite de son album. Les deux hommes avaient parlé du projet de l’artiste autrefois secret pendant qu’ils déjeunaient. Plusieurs mois plus tard, son album fut disque de diamant. Il admirait donc l’artiste pour son courage et sa détermination. Il louait alors son effort et se sentait fier d’avoir été là du début jusqu’à la fin de cet album qui a été couronné de succès.

ARE UUUUU READYYYYYY ?! Cedric G Loft-metrOpolis Kévin Rp Loft Paris Mehdi Boureghda Le LOFT – PARIS (OFFICIEL)… http://t.co/et6fCNgArG — MOSIMANN (@mosimannoff) February 23, 2013

Vous avez peut-être pu découvrir dans la presse ces articles qui mettent en avant une véritable polémique. En effet, Matt Pokora a comparé la coiffure de sa belle-fille au coronavirus et il n’en fallait pas plus pour que la toile s’enflamme. Sur les réseaux sociaux, il a donc été critiqué à maintes reprises.