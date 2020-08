Décès de Kiko : il avait fait un malaise lors d’un plein concert

Si vous êtes un passionné de rock, vous connaissez peut-être Kiko de Narbonne puisqu’il était baigné par cet environnement depuis de nombreuses années. Il avait commencé sa carrière il y a 13 ans, il appréciait les Doors, mais également Brel. Il était donc un mélange de plusieurs environnements, cela lui permettait de toucher un public assez large avec notamment un véritable talent. L’artiste de son vrai nom Jean-Pierre Goasse avait 42 ans seulement et son décès remonte au 12 août.

La musique disparaît avec lui ! 😢 #Kiko qui avait eu un malaise sur la scène , fin juillet , vient de nous quitté pour rejoindre les anges. Qu'il repose en paix 🙏 pic.twitter.com/qUo47ejcQo — Les Mels font de l'actualité 📰 (@les_mels) August 15, 2020

L’artiste Kiko s’est effondré devant son public

Que s’est-il passé le 31 juillet dernier ? Il est difficile d’avoir des réponses, mais selon L’Indépendant, l’artiste a été victime d’un malaise. Il s’est donc effondré en plein concert et devant ses fans. Ce passionné de la musique, du rock et de la scène a perdu la vie et les fans sont désormais en deuil. Il était à l’origine de la diffusion de plusieurs albums et il avait une expérience de 13 ans dans le domaine.

DISPARITION – Le chanteur #Kiko meurt à 42 ans après un malaise en plein concert https://t.co/tn92tL7R2a via @Figaro_Culture pic.twitter.com/MCL8nGovF8 — Olivier Delcroix (@Delcroixx) August 17, 2020

Kiko était aussi connu pour son talent d’écriture, il avait une très belle plume .

. Le rock lui correspondait à merveille, cet univers musical l’avait réellement marqué.

Dans ses chansons, il pouvait alors évoquer plusieurs thèmes comme les expériences personnelles, celles des humains en général et l’amour.

Le chanteur avait été à l’origine d’un dernier album, il avait vu le jour en 2019 et il mélangeait plusieurs thèmes.

Les fans avaient alors pu découvrir un mariage entre la pop et l’électro avec un fond rock bien sûr. Toutefois, vous avez pu croiser Kiko dans d’autres domaines, car la musique n’était pas sa seule passion. Il était également attiré par le Septième Art et il avait notamment eu la chance d’apparaître devant la caméra. Des hommages ont alors été rendus sur le web notamment de la part des Fatals Picards qui n’ont pas hésité à partager un post spécifique pour saluer l’artiste. Kiko est décrit comme un être atypique, mais d’une profonde gentillesse, il était généreux et surtout attachant.

C’est avec énormément de peine que nous apprenons le départ de notre poto Kiko…Artiste merveilleusement atypique,… Publiée par Les Fatals Picards sur Vendredi 14 août 2020

Kiko offrait de vrais moments sur scène

Comme a pu le préciser BFMTV, un hommage devait être rendu ce mardi 18 août à 9h30 au niveau de Béziers au crématorium Pech Bleu. Si vous ne connaissez pas cet artiste, sachez que vous n’aurez aucune difficulté pour trouver des clips ou des chansons notamment via YouTube et Spotify. Il pourra ainsi vivre à travers sa musique puisque son style ne laisse généralement personne indifférent. Il était aussi connu pour son enthousiasme et son sourire au même titre que son style de musique.

Lors des hommages, les pensées des artistes ont également été en direction de sa famille, de ses amis et de ses trois enfants. En ce qui concerne les circonstances de la mort, elles ne semblent pas être dévoilées. Nous savons seulement qu’il a fait un malaise le 31 juillet dernier sur scène et il est décédé le 12 août dernier. Vous pouvez retrouver le message des Fatals Picards sur leur compte Facebook, les artistes proposent aussi des photos de Kiko, vous pourrez notamment le découvrir pendant les concerts. Les internautes ont aussi souhaité laisser des messages à la suite du post afin de rendre hommage à cet homme qui était surtout connu des passionnés du rock. Il laisse donc derrière lui un certain héritage pour ce style musical tant apprécié.