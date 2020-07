Danse avec les stars : l’ex-Miss France Vaimalama Chaves au casting de la prochaine saison ?

C’est certainement, à l’instar de Koh-Lanta et The Voice, l’une des émissions phares de TF1. Depuis une dizaine d’années, Danse avec les stars fait le bonheur des amateurs de danses de salon. Le programme fait des cartons d’audience et chaque nouvelle saison est attendue comme le Messie. Généralement, celles-ci ont lieu vers l’automne. Mais avec la crise du coronavirus, il va encore falloir attendre quelques mois puisque la prochaine saison ne sera pas diffusée avant mars 2021. En attendant, les fans vont pouvoir patienter en faisant le point sur les potentiels candidats de cette nouvelle édition.

Une reine de beauté au casting ?

Et parmi celles et ceux que l’on pourrait prochainement retrouver sur le parquet de Danse avec les stars, il y a Vaimalama Chaves, Miss France 2019, comme l’avancent nos confrères du Parisien. L’ex-Miss Tahiti vient de sortir un album et pourrait donc venir montrer un autre de ses talents artistiques. Belle, sportive et en quête de nouveaux défis, la sublime polynésienne a tous les atouts pour participer à la compétition. De plus, nombreuses ont été les Miss France à être présentes dans l’émission. Avant Vaimala Chaves, Linda Hardy (Miss France 1992), Sylvie Tellier (Miss France 2002) ou Laury Thilleman (Miss France 2011) s’étaient également essayées au tango, paso doble ou foxtrot.

Outre Vaimalama Chaves, certains noms ont également été avancés, comme celui de Jazz Correia. Célèbre candidate de télé-réalité (Qui veut épouser mon fils ?, Les Anges 8, La Villa des cœurs brisés,La Bataille des couples…), cette dernière a même désormais droit à son propre programme, la JLC Family, dans lequel elle partage le quotidien de sa famille. Très populaire sur les réseaux sociaux, la jeune femme aurait validé sa participation d’après Télé Loisirs puisqu’elle aurait « déjà signé son contrat et bloqué plusieurs semaines dans son agenda ».

D’une téléréalité à une autre

Dans la lignée de Jazz, d’autres candidats issus de différentes émissions de téléréalité pourraient également participer à cette nouvelle saison de Danse avec les stars. D’après certaines rumeurs, Jessica Errero, ancienne figure emblématique des Marseillais, pourrait rejoindre l’aventure. Sur son compte Instagram, elle a notamment montré à ses abonnés que la danse n’avait aucun secret pour elle, en esquissant quelques pas endiablés avec Anthony Colette, l’un des célèbres danseurs professionnels de l’émission.

Un autre nom circule également. Celui de Claude, le champion de la dernière saison de Koh-Lanta. Particulièrement apprécié, l’aventurier a récemment été aperçu en compagnie de plusieurs danseurs de l’émission, dans les stories Instagram de certains d’entre eux. Alors, participera ou participera pas ? La réponse dans quelques mois…